YouTube блокирует каналы журналистов после видео с попавшей в "Миротворец" девочкой из ЛНР

YouTubе-канал итальянского журналиста Винченцо Лоруссо заблокировали после видео с беседой с 14-летней девочкой из Луганска Фаиной Савенковой. Причиной, вероятно, стало обращение школьницы к мэру Милана Джузеппе Сале.

Итальянский журналист Винченцо Лоруссо взял интервью у девочки из ЛНР Фаины Савенковой, а потом его YouTube-канал заблокировали. Видео © Telegram / "RT на русском"

В обращении она сказала про фотовыставку, посвящённую бойцам "Азова"*, которые известны "жестокими убийствами жителей Донбасса", а также мародёрством и поддержкой фашистской идеологии. Она выразила надежду, что Сала не знал об этом, ведь в противном случает мэр Милана поддерживает действия боевиков. Девочка выразила уверенность, что её обращение останется без ответа, поскольку всем европейцам "страшно видеть правду".

"Что же я такого страшного сказала в этом обращении? Возможно, то, что назвала "Азов"* фашистами и убийцами? Сегодня у вас закроют канал, завтра внесут на сайт "Миротворец" как неугодного, а что будет послезавтра?" — сказала Савенкова в беседе с телеканалом RТ.

При этом девочка напомнила, что ранее заблокировали YouTube-канал британского журналиста и блогера Майка Джонса. Об этом она писала статью.

Напомним, Фаина Савенкова — автор ряда рассказов, пьес и эссе. В одном из своих текстов она сравнила жизнь нынешних детей в Донбассе с тем, что ребята переживали в 1941 году: "Половина моей жизни — война". Фаина записывала видеообращение к членам СБ ООН весной 2021 года. Тогда 12-летняя школьница призвала всемирную организацию не забывать, что дети Донбасса имеют право на детство и мирную жизнь. В октябре того же года юную писательницу внесли в базу скандального украинского сайта "Миротворец". Авторы сайта сочли, что девочка "участвует в антиукраинских пропагандистских мероприятиях". В ООН раскритиковали это решение и призвали "не делать население, страдающее от конфликта, и особенно детей, политическими инструментами". Позднее Савенкова даже обратилась в ЮНИСЕФ с просьбой помочь исключить её и других детей из списков, но в организации отказались встретиться с ней.