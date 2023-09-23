Лавров передал Гутерришу видеообращение к ООН попавшей в "Миротворец" девочки из Луганска

Напомним, Фаина Савенкова — автор ряда рассказов, пьес и эссе. В одном из своих текстов она сравнила жизнь нынешних детей в Донбассе с тем, что ребята переживали в 1941 году: "Половина моей жизни — война". Фаина до этого уже записывала видеообращение к членам СБ ООН весной 2021 года. Тогда 12-летняя школьница призвала всемирную организацию не забывать, что дети Донбасса имеют право на детство и мирную жизнь. В октябре того же года юную писательницу внесли в базу скандального украинского сайта "Миротворец". Авторы сайта сочли, что девочка "участвует в антиукраинских пропагандистских мероприятиях". В ООН раскритиковали это решение и призвали "не делать население, страдающее от конфликта, и особенно детей, политическими инструментами". Позднее Савенкова даже обратилась в ЮНИСЕФ с просьбой помочь исключить её и других детей из списков, но в организации отказались встретиться с ней.