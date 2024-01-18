YouTube заблокировал канал Никиты Михалкова "Бесогон TV"

Администрация принадлежащего корпорации Google видеохостинга "Ютуб" заблокировала канал российского режиссёра Никиты Михалкова — "Бесогон TV".

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"Этот аккаунт заблокирован за многочисленные или серьёзные нарушения правил "Ютуба" в отношении дискриминационных высказываний", — говорится в сообщении.

О каких именно нарушениях идёт речь, не уточняется. На канал Михалкова было подписано полтора миллиона человек.

Михалков начал вести видеоблог на "Ютубе" в 2011 году. Своё название программа получила в честь небесного покровителя режиссёра Никиты Бесогона — раннехристианского святого, который широко известен в иконографии в мотиве побивания беса-дьявола, соблазнявшего его принять язычество.