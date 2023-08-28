YouTube частично заблокировал канал российской газеты

"Формальная причина блокировки — контент, в котором восхваляются насильственные действия против отдельных лиц, группы людей или содержатся призывы их совершать", — говорится в сообщении.

В издании уточнили, что речь идёт о видеоролике "Контрнаступ ВСУ стал контрнаступом России", в котором рассказывалось об успехах наших военных в районе Купянска, а также о стратегической важности города для продолжения СВО. На сегодняшний день обжаловать решение видеохостинга о блокировке пока не удалось.