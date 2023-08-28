YouTube частично заблокировал канал российской газеты
YouTube заблокировал возможность публикаций для канала газеты "Взгляд"
Американский видеохостинг YouTube до конца ноября заблокировал возможность публиковать новые материалы на канале газеты "Взгляд", сообщает телеграм-канал издания.
"Формальная причина блокировки — контент, в котором восхваляются насильственные действия против отдельных лиц, группы людей или содержатся призывы их совершать", — говорится в сообщении.
В издании уточнили, что речь идёт о видеоролике "Контрнаступ ВСУ стал контрнаступом России", в котором рассказывалось об успехах наших военных в районе Купянска, а также о стратегической важности города для продолжения СВО. На сегодняшний день обжаловать решение видеохостинга о блокировке пока не удалось.
Ранее Лайф сообщал, что YouTube заблокировал многотысячный канал российского писателя Захара Прилепина, который в мае пережил покушение.
ТАСС / Zuma