В Госдуме призвали блогеров дублировать контент на российские площадки

Первый замглавы Комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, который возглавляет правление Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) предложил блогерам дублировать свой контент на отечественных площадках. Соответствующие запросы парламентарий направил в агентства, работающие с блогерами. Об этом депутат сообщил в своём телеграм-канале.

"Как и планировалось, по итогам работы круглого стола РОЦИТ направил такие депутатские запросы в основные агентства, работающие с блогерами. Всего в списке более 40 адресов", — написал он, добавив, что собранная информация будет использована для анализа ситуации с зарубежными соцсетями.