В Госдуме призвали блогеров дублировать контент на российские площадки
Депутат Горелкин призвал блогеров дублировать контент на российские площадки
Первый замглавы Комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, который возглавляет правление Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) предложил блогерам дублировать свой контент на отечественных площадках. Соответствующие запросы парламентарий направил в агентства, работающие с блогерами. Об этом депутат сообщил в своём телеграм-канале.
"Как и планировалось, по итогам работы круглого стола РОЦИТ направил такие депутатские запросы в основные агентства, работающие с блогерами. Всего в списке более 40 адресов", — написал он, добавив, что собранная информация будет использована для анализа ситуации с зарубежными соцсетями.
Таким образом станет ясно, действительно ли остался в прошлом "платформенный снобизм", когда блогеры игнорировали те или иные онлайн-площадки, или же нет, подчеркнул Горелкин.
Ранее глава Роскомнадзора Андрей Липов заявлял, что ведомство понимает интерес россиян к YouTube и старается принимать сбалансированные решения в отношении платформы. А глава Минцифры Максут Шадаев успокаивал граждан, отмечая, что в РФ не планируется блокировка видеохостинга.