Блогерам могут упростить маркировку рекламы за размещение на российских сервисах Депутат Горелкин призвал упростить маркировку рекламы для блогеров Депутат Горелкин призвал упростить маркировку рекламы для блогеров на ресурсах РФ. Обложка © Shutterstock

Председатель правления РОЦИТ, депутат Государственной думы РФ Антон Горелкин предложил поддержать блогеров, размещающих контент на российских интернет-площадках, упростив им процедуру рекламной маркировки. Об этом он рассказал в пресс-центре "Парламентской газеты" на круглом столе "Регулирование рекламы в Интернете: можно ли перевести блогеров в отечественные соцсети?"

"Думаю, что регулятору нужно идти навстречу тем блогерам, которые дублируют контент на российские платформы, чтобы подавать в ЕРИР (Единый реестр интернет-рекламы. — Прим. Лайфа) только размещение на российские, с пометкой, что ровно это же размещено и на зарубежных платформах. Я буду обсуждать эту возможность с регулятором", — объяснил Горелкин.

Он заметил, что было бы хорошо для начала стимулировать блогеров хотя бы просто переносить свою информацию на отечественные сервисы. Однако при задвоении контента возникает вопрос дублирования отчётности по маркировке рекламы. Вот тут и нужно продумать механизм, который облегчит жизнь блогерам, пояснил депутат.

По его словам, подобные послабления стимулируют пользователей всё чаще размещаться на российских площадках, делая переход к ним с зарубежных сервисов мягким и безболезненным. Горелкин уверен, что переход станет ещё комфортнее, если на все отечественные ресурсы можно будет переносить контент с других источников, как это реализовано в сервисе Looky.

"Хотел бы призвать наши отечественные аналоги зарубежных платформ также предоставить удобную механику переходов для своих пользователей в один клик. И, конечно, хотелось бы, чтобы были удобные и комфортные условия для блогеров, монетизация", — сказал депутат.

Он напомнил, что функция автоматического переноса контента и данных с одной платформы на другую не является новой технологией. Она уже давно используется при смене мобильных устройств и компьютеров. Горелкин добавил, что блогеры из России поддержат инициативу, ведь они сами пострадали от действий зарубежных IT-компаний, и нет гарантий, что завтра Запад не заблокирует все российские аккаунты на своих ресурсах.

Ранее в октябре блогеры и предприниматели обсудили маркировку рекламы на бизнес-завтраке с омбудсменом по защите прав предпринимателей в столице Татьяной Минеевой.

Авторы Татьяна Миссуми