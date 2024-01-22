Закон показал свою работу: Эксперт объяснил, что значит уплата Apple штрафа на миллиард рублей

Оплата Apple антимонопольного штрафа на сумму 1,2 миллиарда рублей говорит о том, что американская компания планирует работать на российском рынке. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил декан института права Высшей школы экономики (ВШЭ), член Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Вадим Виноградов.

"ФАС выполнила именно то, что обязана была сделать, — отреагировала на очевидное нарушение антимонопольного законодательства. Факт оплаты столь значимой суммы говорит о том, что компании Apple интересен российский рынок и она планирует на нём работать и дальше. А если ты хочешь работать в РФ, то обязан соблюдать наше законодательство", — отметил он.

По словам Виноградова, чтобы понять этот простейший принцип, Apple пришлось потерять огромные деньги, однако этого можно было избежать. Эксперт подчеркнул, что российский закон в данной ситуации наглядно показал свою работу, ведь он одинаков для всех — как для простых ИП, так и для транснациональных IT-гигантов.

"Это событие ставит аналогичный вопрос по отношению к Google и Meta*, которые продолжают уклоняться от исполнения законодательства. Google задолжала российским компаниям уже более 20,3 миллиарда рублей. И судя по тому, что временный управляющий обнаружил признаки преднамеренного банкротства, IT-гигант наверняка всячески будет уклоняться от исполнения обязательств", — заключил собеседник Лайфа.

Как сообщал Лайф, 22 января Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила, что Apple оплатила антимонопольный штраф в размере 1,2 миллиарда рублей. Ведомство ещё летом 2022 года признало "яблочную корпорацию" нарушителем законодательства: компания навязывала российским разработчикам приложений для iOS необходимость использовать именно их платёжные инструменты без всякой альтернативы.