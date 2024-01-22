Apple обогатила бюджет России более чем на миллиард рублей
ФАС: Американская Apple оплатила антимонопольный штраф в размере 1,2 млрд рублей
Apple оплатила антимонопольный штраф в размере 1,2 млрд рублей. Фото © Wirestock Creators / Shutterstock.com
Американская компания Apple оплатила антимонопольный штраф на сумму свыше одного миллиарда рублей. Об этом информирует в понедельник, 22 января, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Ведомство ещё летом 2022 года признало "яблочную корпорацию" нарушителем антимонопольного законодательства: Apple, напоминает ФАС, навязывала российским разработчикам приложений для iOS необходимость использовать именно их платёжные инструменты безо всякой альтернативы.
"В результате проведённого административного расследования ФАС России оштрафовала Apple на сумму 1 177 988 700 рублей за нарушение антимонопольного законодательства. 19 января 2024 года Apple оплатила штраф. Денежные средства поступили в бюджет Российской Федерации", — сообщается на сайте надзорного ведомства.
Напомним, что Apple ещё в 2021 году уличили в злоупотреблении "доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений". В первый раз ФАС наложила на корпорацию штраф в размере 906,2 млн рублей (более 12 млн долларов). Американская компания попыталась оспорить штраф и подала иск в суд, где Apple должны были объяснить, на каких основаниях предъявлены обвинения. В итоге Apple пришлось заплатить тот штраф, а ещё — разрешить российским разработчикам использовать сторонние платёжные системы.