Apple обогатила бюджет России более чем на миллиард рублей

Американская компания Apple оплатила антимонопольный штраф на сумму свыше одного миллиарда рублей. Об этом информирует в понедельник, 22 января, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Ведомство ещё летом 2022 года признало "яблочную корпорацию" нарушителем антимонопольного законодательства: Apple, напоминает ФАС, навязывала российским разработчикам приложений для iOS необходимость использовать именно их платёжные инструменты безо всякой альтернативы.