Apple разрешила россиянам использовать сторонние платёжные системы
Компания Apple разрешила российским разработчикам использовать сторонние платёжные системы. Как пишет iPhones.ru, пользователи смогут оплачивать покупки в приложениях через внешние ресурсы.
Уточняется, что для этого необходимо использовать API StoreKit External Purchase Link Entitlement (RU) для iOS и iPadOS. Данное разрешение позволит добавить ссылку на веб-сайт разработчика, которая информирует пользователей о других способах оплаты товаров и услуг. К слову, нововведение не коснётся жителей других стран.
Apple также будет брать комиссию в случае оплаты сторонними способами. Она составит 27%. Тем временем стандартная комиссия App Store — 30%.
Предполагается, что Apple пошла на такой шаг после выплаты штрафа в размере 906 миллионов рублей в феврале этого года, который назначила ФАС по делу о злоупотреблении монопольным положением в России. Спустя полгода американская компания отправила письма разработчикам о возможности добавлять в свои приложения сторонние ссылки.
Напомним, в 2021 году Apple уличили в злоупотреблении "доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений", ФАС наложила на корпорацию штраф в размере 906,2 млн рублей (более 12 млн долларов). Однако, согласно заявлению Лаборатории Касперского, расследование по делу притеснения российских разработчиков в App Store стартовало ещё в августе 2019 года. Американская компания попыталась оспорить штраф и подала иск в суд, где Apple должны были объяснить, на каких основаниях предъявлены обвинения. В итоге Apple пришлось заплатить штраф в размере 906 миллионов рублей, назначенный ФАС.
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