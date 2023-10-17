Apple разрешила россиянам использовать сторонние платёжные системы

Компания Apple разрешила российским разработчикам использовать сторонние платёжные системы. Как пишет iPhones.ru, пользователи смогут оплачивать покупки в приложениях через внешние ресурсы.

Уточняется, что для этого необходимо использовать API StoreKit External Purchase Link Entitlement (RU) для iOS и iPadOS. Данное разрешение позволит добавить ссылку на веб-сайт разработчика, которая информирует пользователей о других способах оплаты товаров и услуг. К слову, нововведение не коснётся жителей других стран.

Apple также будет брать комиссию в случае оплаты сторонними способами. Она составит 27%. Тем временем стандартная комиссия App Store — 30%.