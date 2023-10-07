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7 октября, 16:00

Apple отключила российскую версию своего сайта

Американская компания Apple закрыла российскую версию своего сайта, теперь пользователи из РФ не смогут получить информацию о продукции корпорации и её характеристиках.

Страница при попытке перехода на сайт Apple. Скриншот © apple.ru

Страница при попытке перехода на сайт Apple. Скриншот © apple.ru

При переходе по ссылке apple.ru открывается только страница службы поддержки на русском языке. Аналогичная информация появляется и при попытке перейти в разделы сайта.

Конкуренты Apple высмеяли новый iPhone за "инновационные" технологии

Конкуренты Apple высмеяли новый iPhone за "инновационные" технологии

Напомним, ещё в марте прошлого года Apple прекратила продажи техники в официальном онлайн-магазине в России. Также компания перестала принимать MacBook и iPad на гарантийное обслуживание из-за отсутствия деталей в РФ.

Обложка ©

ТАСС / EPA / RUNGROJ YONGRIT

Татьяна Миссуми
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