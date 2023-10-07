Apple отключила российскую версию своего сайта

Американская компания Apple закрыла российскую версию своего сайта, теперь пользователи из РФ не смогут получить информацию о продукции корпорации и её характеристиках.

Страница при попытке перехода на сайт Apple. Скриншот © apple.ru

При переходе по ссылке apple.ru открывается только страница службы поддержки на русском языке. Аналогичная информация появляется и при попытке перейти в разделы сайта.