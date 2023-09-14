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14 сентября, 08:40

Конкуренты Apple высмеяли новый iPhone за "инновационные" технологии

Samsung и OnePlus высмеяли Apple из-за порта USB-C в новом iPhone

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Конкуренты раскритиковали американскую компанию Apple за то, что в новом iPhone 15 появился порт USB-C, выданный производителем за инновацию. Всё это произошло на фоне того, что ЕС давно выпустил правила об использовании таких портов в смартфонах с 2024 года.

"Этой [модели телефона] действительно не помешало бы "ещё кое-что", написал Samsung в "Твиттере".

Компания OnePlus, специализирующаяся на производстве телефонов на базе Android, вообще обвинила Apple фактически в воровстве. В организации напомнили, что давно используют этот порт, но почему-то все лавры хочет присвоить себе "яблочная" компания.

"Угадайте, кто представил USB-C во флагманских телефонах в 2015 году?" — саркастически заявили в OnePlus.

А в Xiaomi раскритиковали камеру нового смартфона. В компании напомнили, что в 2019 году уже выпустили 48-мегапиксельную камеру в Redmi Note 7, притом что Apple явно отстаёт в этой технологии, но цену делает выше.

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Напомним, 12 сентября американская компания Apple провела презентацию своих новинок, где уже была представлена новая модель iPhone, а также умные часы Apple Watch Series 9 и умные часы Apple Watch Ultra 2.

Татьяна Миссуми
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