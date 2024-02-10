Госдума подготовила проект о запрете рекламы на ресурсах иноагентов

В настоящее время подготовлен и согласовывается проект о запрете публикации рекламы на площадках, принадлежащих лицам, признанным в России иноагентами. Об этом в личном телеграм-канале сообщил руководитель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарёв.

"Те, кто и так неплохо устроился, живя на подачки от врагов России, зарабатывать ещё и на наших гражданах не должны. Законопроект о полном запрете публикации рекламы в продукции иноагентов по поручению председателя ГД нами совместно с Комитетом по экономической политике подготовлен и сейчас находится на согласовании", — сказано в его посте.