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10 февраля, 08:15

Госдума подготовила проект о запрете рекламы на ресурсах иноагентов

Пискарёв подтвердил подготовку закона ГД о запрете рекламы на сайтах иноагентов

В настоящее время подготовлен и согласовывается проект о запрете публикации рекламы на площадках, принадлежащих лицам, признанным в России иноагентами. Об этом в личном телеграм-канале сообщил руководитель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарёв.

"Те, кто и так неплохо устроился, живя на подачки от врагов России, зарабатывать ещё и на наших гражданах не должны. Законопроект о полном запрете публикации рекламы в продукции иноагентов по поручению председателя ГД нами совместно с Комитетом по экономической политике подготовлен и сейчас находится на согласовании", сказано в его посте.

В Госдуме предложили в 10 раз повысить неоплаченные вовремя штрафы для иноагентов
В Госдуме предложили в 10 раз повысить неоплаченные вовремя штрафы для иноагентов

Напомним, что ранее сегодня о том, что российские парламентарии прорабатывают вопрос лишения иноагентов всех источников доходов в РФ, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он объяснил, что начало дискуссии по этому вопросу было положено многочисленными обращениями в Госдумы с просьбами объяснить, почему действующие на руку недружественным странам блогеры, публикующие клевету в адрес России продолжают обогащаться своей родине, которую так ненавидят.

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Юрий Лысенко
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