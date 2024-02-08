В Госдуме предложили в 10 раз повысить неоплаченные вовремя штрафы для иноагентов

Если иноагенты, которых наказали за отсутствие маркировки, уклоняются от оплаты штрафа, то сумму административного наказания следует повысить в десять раз. С таким предложением к главе Минцифры Максуту Шадаеву выступил депутат Госдумы Евгений Фёдоров, сообщает RT.

Штраф за отсутствие маркировки для физлиц составляет от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических — от 300 до 500 тысяч рублей. В течение 2022–2023 годов на лиц, исполняющих функцию иностранного агента, за отсутствие соответствующей маркировки было наложено административных штрафов на сумму около одного миллиарда рублей, отметил Фёдоров. Депутат добавил, что многие иноагенты в настоящее время проживают и ведут свою деятельность за границей, игнорируют требования национального законодательства, а также уклоняются от уплаты штрафов.

При неуплате задолженности в установленный срок по закону штраф увеличивается вдвое, указал законодатель. Фёдоров призвал внести изменения в административный кодекс, предусмотрев увеличение штрафа для иноагентов при несвоевременной оплате в десять раз.

"Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в ст. 20.25 КоАП Российской Федерации в части введения нового положения об увеличении размера суммы наложенного штрафа в десять раз за неуплату административного штрафа в положенный законом срок лицом, выполняющим функцию иностранного агента", — указано в тексте обращения.