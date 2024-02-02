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2 февраля, 18:37

Минюст включил правозащитника Орлова* и ещё пять человек в список иноагентов

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов Олега Орлова* — председателя совета правозащитного центра "Мемориал"**. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"О.П. Орлов выступал против СВО, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, является членом организации, включённой в реестр иностранных агентов", — отметили в Минюсте.

Также иноагентами признаны директор "Викимедиа РУ" (организация, которая развивала русскоязычный сегмент Википедии) Станислав Козловский*, новосибирский депутат Антон Картавин*, историк Никита Соколов*, журналист Сергей Степанов* и ЛГБТ***-активист Михаил Чимаров*.

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Ранее Life.ru писал, что в России иноагентов могут обязать отчитываться о доходах и имуществе членов семьи. Письмо с соответствующей инициативой депутаты Госдумы направили на имя главы Минюста Константина Чуйченко.

* Включены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

** Федеральная организация внесена в реестр иноагентов и ликвидирована Верховным судом РФ.

*** Движение признано экстремистским, его деятельность запрещена в РФ.

Обложка ©

ТАСС / РБК / Андрей Любимов

Наталья Исакова
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