Минюст включил правозащитника Орлова* и ещё пять человек в список иноагентов

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов Олега Орлова* — председателя совета правозащитного центра "Мемориал"**. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"О.П. Орлов выступал против СВО, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, является членом организации, включённой в реестр иностранных агентов", — отметили в Минюсте.

Также иноагентами признаны директор "Викимедиа РУ" (организация, которая развивала русскоязычный сегмент Википедии) Станислав Козловский*, новосибирский депутат Антон Картавин*, историк Никита Соколов*, журналист Сергей Степанов* и ЛГБТ***-активист Михаил Чимаров*.

Ранее Life.ru писал, что в России иноагентов могут обязать отчитываться о доходах и имуществе членов семьи. Письмо с соответствующей инициативой депутаты Госдумы направили на имя главы Минюста Константина Чуйченко.