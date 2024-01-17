В России иноагентов могут обязать отчитываться о доходах и имуществе членов семьи

Депутаты Госдумы выступили с предложением обязать иностранных агентов ежегодно предоставлять сведения о доходах и имуществе членов семьи. Как рассказывает канал RT, в распоряжении которого имеется текст соответствующего документа, письмо с этой инициативой на имя главы Минюста РФ Константина Чуйченко направили депутаты нижней палаты парламента Иван Сухарев и Андрей Луговой.

В своём обращении народные избранники подчеркнули, что сейчас в законодательстве есть нормы, согласно которым иноагент обязан предоставлять сведения о своих расходах/доходах, имуществе и обязательствах в уполномоченные на это органы власти. Парламентарии обратили внимание на то, что эти положения не распространяются на родственников иноагента, чем люди с таким статусом могут воспользоваться в своих корыстных целях.

В связи с этим законотворцы предлагают обязать иноагентов предоставлять информацию о материальном положении своих близких. Помимо этого, депутаты считают необходимым рассмотреть вопрос о том, чтобы данные о доходах и имуществе иноагента находились в публичном пространстве.