Минюст будет штрафовать за распространение материалов иноагентов без маркировки

Минюст захотел штрафовать россиян за упоминание материалов иноагентов без маркировки. Об инициативе рассказал заместитель главы министерства Олег Свириденко.

Он отметил, что штраф составит от 300 до 500 тысяч рублей. Однако политик уточнил, что в будущем санкции могут ужесточить.

"Это обычные лица, которые умышленно либо неумышленно помогают либо поддерживают как-то иностранных агентов. Канал любой демонстрирует, допустим, господина Галкина*, а забыл промаркировать. Мы предупреждаем, и если в течение месяца нет реагирования, то 300–500 тыс. штрафа на первое время. Потом мы можем дойти до дальнейшего развития этого института", — сказал политик, добавив, что положение начнёт действовать с конца ноября.

Свириденко рассказал, что то же самое касается книг. Он отметил, что штрафовать будут библиотеки, университеты, телевидение, а также простых граждан.

Ранее Лайф писал, что глава общественной организации "Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией" (ФПБК) Виталий Бородин предложил уехавшим из России иноагентам, а именно Максиму Галкину*, Алишеру Моргенштерну*, Юрию Дудю*, Андрею Макаревичу*, закрыть въезд в страну.