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16 ноября, 10:35

Mercedes муж купил, а штрафы насобирала сама: Стало известно о долге Инстасамки

SHOT: Mercedes Инстасамки за три месяца насобирал 29 штрафов на 60 тысяч рублей

<p>Инстасамка. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / instasamka</p>

Инстасамка. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / instasamka

Новый Mercedes-Benz рэперши Инстасамки (Дарья Зотеева) за три месяца насобирал 29 штрафов на 60 тысяч рублей. Об этом сообщает SHOT.

В списке нарушений — почти все за превышение скорости и неоплату парковки. Пять штрафов ещё числятся в задолженностях.

Mercedes-Benz V300D 4Matic 2022-го за 30 млн рублей Инстасамке в конце июля купил муж.

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Инстасамка вступила в войну против Хайдарова и впервые раскрыла ужасы увеличения ягодиц

А ранее Лайф рассказывал, что певец Валерий Меладзе не заплатил в России налоги на 275 тысяч рублей. При этом, даже не выступая в стране, артист продолжает зарабатывать здесь миллионы: деньги ему приносит бизнес.

Александра Вишнякова
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