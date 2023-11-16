Mercedes муж купил, а штрафы насобирала сама: Стало известно о долге Инстасамки

Новый Mercedes-Benz рэперши Инстасамки (Дарья Зотеева) за три месяца насобирал 29 штрафов на 60 тысяч рублей. Об этом сообщает SHOT.

В списке нарушений — почти все за превышение скорости и неоплату парковки. Пять штрафов ещё числятся в задолженностях.

Mercedes-Benz V300D 4Matic 2022-го за 30 млн рублей Инстасамке в конце июля купил муж.