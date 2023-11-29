В Госдуме высказались против признания граждан иноагентами посмертно

Признавать граждан иностранными агентами посмертно будет лишним, заявил в беседе с "Газетой.ru" соавтор закона об иноагентах, депутат Госдумы Андрей Альшевских.

По его словам, соответствующий статус не является клеймом, а вышеназванные поправки не рассматривались нижней палатой российского парламента. Депутат напомнил, что в законе прописана процедура включения и исключения из списка иноагентов.

"У нас награждают государственными наградами посмертно, к сожалению. И когда вы говорите, чтобы, предположим, после смерти оставался гражданин иноагентом либо ему присваивали статус иноагента посмертно, я считаю, это лишнее", — добавил парламентарий.

Как отметил в беседе с изданием депутат Олег Матвейчев, вопрос о присвоении статуса иноагента посмертно может вызвать дискуссии в Госдуме. По его словам, будет любопытно это обсудить, если кто-то из парламентариев всё же предложит соответствующие поправки.