Александра Гудкова могут признать иноагентом

Шоумену Александру Гудкову грозит статус иностранного агента. С такой просьбой в СК и Минюст обратились российские общественники, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, организация "Молодой десант" крепко взялась за юмориста и просмотрела все соцсети и зарубежные выступления Гудкова за последние два года. В итоге общественники обнаружили запись от 24 февраля 2022 года, где он говорит: "Мне стыдно, что я родился в этот день", а также заявления с двух концертов, на которых некогда популярный артист критикует спецоперацию.

Шоумен называет её бессмысленной и ужасной войной и призывает помогать украинцам. Сам он, кстати, также участвовал в сборе средств для украинских беженцев. Собрав довольно много доказательств антироссийской позиции комика, общественники негодуют, почему он до сих пор продолжает зарабатывать в нашей стране. В СК и Минюсте их заявление уже приняли и в скором времени начнут проверку.