Поливающих Россию грязью блогеров могут лишить источников доходов на родине
Володин: ГД обсуждает законопроект о лишении иноагентов источников дохода в РФ
Депутаты Госдумы считают необходимым лишить иностранных агентов всех источников доходов в России, соответствующий законопроект уже обсуждается. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram-канале.
"В ГД обсуждается законопроект, в рамках которого предлагается запретить гражданам и отечественным компаниям независимо от форм собственности размещать рекламу на сайтах иноагентов, в их соцсетях и на других интернет-площадках. Депутаты считают необходимым лишить иноагентов всех источников доходов в нашей стране. А для тех, кто будет нарушать запрет, предусмотреть строгие меры ответственности", — уточнил Володин.
По его словам, обсуждение началось в связи с многочисленными обращениями с вопросом о том, почему "блогеры, действующие в интересах недружественных государств и льющие грязь на нашу страну, по-прежнему зарабатывают деньги" на нелюбимой родине. Сам Володин согласился, что это недопустимо, и обратился к аудитории с просьбой высказать своё мнение на этот счёт.
Ранее глава Роскомнадзора Андрей Липов заявлял, что ведомство понимает интерес россиян к YouTube и старается принимать сбалансированные решения в отношении платформы. А глава Минцифры Максут Шадаев успокаивал граждан, отмечая, что в РФ не планируется блокировка видеохостинга.
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