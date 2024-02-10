Поливающих Россию грязью блогеров могут лишить источников доходов на родине

Депутаты Госдумы считают необходимым лишить иностранных агентов всех источников доходов в России, соответствующий законопроект уже обсуждается. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram-канале.

"В ГД обсуждается законопроект, в рамках которого предлагается запретить гражданам и отечественным компаниям независимо от форм собственности размещать рекламу на сайтах иноагентов, в их соцсетях и на других интернет-площадках. Депутаты считают необходимым лишить иноагентов всех источников доходов в нашей стране. А для тех, кто будет нарушать запрет, предусмотреть строгие меры ответственности", — уточнил Володин.