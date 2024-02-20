В Госдуме объяснили, когда цитирование иноагентов в СМИ будет считаться нарушением
Пискарёв: Цитирование иноагентов в СМИ в целях рекламы будут считать нарушением
Цитирование иностранных агентов в СМИ будет считаться нарушением только в случае, если совершено в рекламных целях. Об этом заявил глава Комитета Госдумы РФ по безопасности Василий Пискарёв.
Василий Пискарёв заявил, что цитирование иноагентов в СМИ в целях рекламы будут считать нарушением. Видео © Life.ru
"Только в рекламных целях, с целью привлечения аудитории для того, чтобы как можно больше людей могли иметь доступ к ресурсам иностранных агентов", — указал Пискарёв в беседе с журналистами.
А ранее Life.ru писал, что Госдума подготовила проект о запрете рекламы на сайтах иноагентов. В настоящее время законопроект находится на стадии согласования. По словам Пискарёва, иноагенты не должны зарабатывать на гражданах России.
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