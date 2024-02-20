В Госдуме объяснили, когда цитирование иноагентов в СМИ будет считаться нарушением

Цитирование иностранных агентов в СМИ будет считаться нарушением только в случае, если совершено в рекламных целях. Об этом заявил глава Комитета Госдумы РФ по безопасности Василий Пискарёв.

Василий Пискарёв заявил, что цитирование иноагентов в СМИ в целях рекламы будут считать нарушением. Видео © Life.ru

"Только в рекламных целях, с целью привлечения аудитории для того, чтобы как можно больше людей могли иметь доступ к ресурсам иностранных агентов", — указал Пискарёв в беседе с журналистами.