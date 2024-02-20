Маск рассказал об успехах первого пациента с вживлённым имплантом Neuralink

Первый пациент, которому вживили в мозг имплант компании американского предпринимателя Илона Маска Neuralink, научился управлять компьютерной мышью силой мысли. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление бизнесмена.

"Прогресс хороший, пациент, судя по всему, полностью восстановился с нейронными эффектами, о которых нам известно. Пациент способен перемещать мышку по экрану, просто думая", — приводит агентство высказывание Маска с трансляции в соцсети X.

Предприниматель дополнил, что теперь Neuralink тестирует нажатия на кнопку компьютерной мыши, которые пациент сможет совершить при помощи мысли.