Маск рассказал об успехах первого пациента с вживлённым имплантом Neuralink
Маск: Человек с чипом Neuralink смог управлять компьютерной мышью силой мысли
Первый пациент, которому вживили в мозг имплант компании американского предпринимателя Илона Маска Neuralink, научился управлять компьютерной мышью силой мысли. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление бизнесмена.
"Прогресс хороший, пациент, судя по всему, полностью восстановился с нейронными эффектами, о которых нам известно. Пациент способен перемещать мышку по экрану, просто думая", — приводит агентство высказывание Маска с трансляции в соцсети X.
Предприниматель дополнил, что теперь Neuralink тестирует нажатия на кнопку компьютерной мыши, которые пациент сможет совершить при помощи мысли.
Напомним, об успешной операции по внедрению чипа в мозг человека Маск сообщил 29 января. По задумке вживлённый имплант Neuralink может позволить человеку управлять электронными гаджетами без рук, используя лишь силу мысли. Такая функция пригодится прежде всего тем, кто утратил возможность использовать конечности. В Госдуме прокомментировали смелый эксперимент Маска и сообщили, что чипирование является опасным явлением, но вызывает интерес.
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