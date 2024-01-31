Лампочку силой мысли не зажжём: Нейрохирург объяснил, для кого пригодятся чипы Илона Маска
Нейрохирург Борщенко надеется, что чипы Маска повысят качество жизни инвалидов
Усилия миллиардера Илона Маска по внедрению чипов в мозг человека прежде всего направлены на повышение качества жизни людей с инвалидностью. Однако эта работа не может считаться революцией в науке, уверен врач-нейрохирург, кандидат медицинских наук Игорь Борщенко.
"Если мы будем представлять, что в скором времени мы сможем, подумав, открывать дверь или зажигать лампочку, то это не так", — сказал он в беседе с радио "Комсомольская правда".
При этом эксперт выразил надежду на то, что в работе Маска будет достигнут прогресс и результаты станут доступны массам, что поможет нуждающимся людям. Бизнесмен понял, что работа с биомеханическими протезами гораздо сложнее, поэтому перешёл на управление гаджетами, подытожил Борщенко.
Напомним, об успешной операции по внедрению чипа в мозг человека Илон Маск сообщил 29 января. Считается, что вживлённый имплант Neuralink может позволить человеку управлять электронными гаджетами без рук, используя лишь силу мысли. Такая функция пригодится прежде всего тем, кто утратил возможность использовать конечности. Комментируя это событие, врач Александр Мясников счёл, что такой чип может совершить революцию в медицине.
X / Neuralink