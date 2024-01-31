Лампочку силой мысли не зажжём: Нейрохирург объяснил, для кого пригодятся чипы Илона Маска

Усилия миллиардера Илона Маска по внедрению чипов в мозг человека прежде всего направлены на повышение качества жизни людей с инвалидностью. Однако эта работа не может считаться революцией в науке, уверен врач-нейрохирург, кандидат медицинских наук Игорь Борщенко.

"Если мы будем представлять, что в скором времени мы сможем, подумав, открывать дверь или зажигать лампочку, то это не так", — сказал он в беседе с радио "Комсомольская правда".