Более половины россиян поддержали эксперименты Маска с чипированием
Опрос: 52% россиян поддерживают вживление чипа в медицинских целях
Более половины россиян (52%) поддерживают чипирование людей, но только в медицинских целях. Так граждане ответили в ходе опроса kp.ru, посвящённого первому в истории успешному вживлению импланта в мозг человека.
Ещё 5% одобряют вживление людям чипов и для других целей, 4% готовы это испытать на себе, и ровно только же — 4% — напротив, не позволили бы себя чипировать, хотя развитие технологий и поддерживают.
А вот треть (34%) граждан выступили категорически против вживления чипов и притом не важно, в каких целях. По их мнению, это путь к глобальной катастрофе.
Напомним, ранее американский бизнесмен Илон Маск заявил о первом чипировании человека. Участник опытов стал обладателем импланта Neuralink, который был успешно вживлён в мозг и наделил его новыми способностями. Считается, что этот чип позволит человеку управлять электронными гаджетами без рук, используя лишь силу мысли. Такая функция пригодится прежде всего тем, кто утратил возможность использовать конечности. Кстати, в Госдуме считают, что россияне к подобным экспериментам отнесутся со скепсисом и не решатся пробовать на себе.
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