Более половины россиян поддержали эксперименты Маска с чипированием

Более половины россиян (52%) поддерживают чипирование людей, но только в медицинских целях. Так граждане ответили в ходе опроса kp.ru, посвящённого первому в истории успешному вживлению импланта в мозг человека.

Ещё 5% одобряют вживление людям чипов и для других целей, 4% готовы это испытать на себе, и ровно только же — 4% — напротив, не позволили бы себя чипировать, хотя развитие технологий и поддерживают.

А вот треть (34%) граждан выступили категорически против вживления чипов и притом не важно, в каких целях. По их мнению, это путь к глобальной катастрофе.