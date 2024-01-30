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Футуролог считает, что пока чип Илона Маска годится, только чтобы вызывать "глюки"

Футуролог Медведев: Чип в мозге будет бесполезен без понимания, что такое мышление

30 января, 12:18
Илон Маск. Фото © Getty Images / Alex Wong

Илон Маск. Фото © Getty Images / Alex Wong

Для телепатии недостаточно вставить чип в мозг, прежде всего нужно понимать, как кодируются мысли, как вообще происходит процесс мышления. Об этом Лайфу заявил трансгуманист, футуролог, популяризатор науки Данила Медведев, комментируя первое в истории успешное вживление импланта в мозг человека.

"Учёные, когда пытаются объяснить, что такое мышление, как человек думает, как человек что-то изобретает, — они находятся в самом-самом начале пути. Хотя, казалось бы, психология существует уже с первой половины XX века... А без этого бесполезно и бессмысленно вставлять человеку чип. Ну да, мы сможем посылать некоторый шум туда, некоторые сигналы, но закодировать что-нибудь в этот сигнал так, чтобы передать мысль или что-нибудь ещё, мы по большому счёту не сможем", — развеял Медведев ожидания от эксперимента Илона Маска.

При этом трансгуманист считает, что Neuralink Маска может быть использован не для передачи какой-то информации, а для стимулирования мозга, что вызовет "какой-то интересный отклик, глюки". Для этой задачи чип годится, но этих целей можно достичь и без импланта.

"Для этого есть безопасные доступные технологии — транскраниальная магнитная стимуляция, например, когда человек магнитным полем воздействует на какие-то части мозга и точно так же их стимулирует", — говорит футуролог.

Хотя в целом собеседник Лайфа поддержал проект Маска, потому что он поможет ответить на важные вопросы, касающиеся процесса мышления.

В Госдуме раскрыли, когда на чипирование от Илона Маска решатся в России
В Госдуме раскрыли, когда на чипирование от Илона Маска решатся в России

Напомним, ранее американский бизнесмен Илон Маск заявил о первом чипировании человека. Первый участник опытов стал обладателем импланта Neuralink, который был успешно вживлён в мозг и наделил его новыми способностями. Считается, что этот чип позволит человеку управлять электронными гаджетами без рук, используя лишь силу мысли. Такая функция пригодится прежде всего тем, кто утратил возможность использовать конечности.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
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