Футуролог считает, что пока чип Илона Маска годится, только чтобы вызывать "глюки" Футуролог Медведев: Чип в мозге будет бесполезен без понимания, что такое мышление 30 января, 12:18 Илон Маск. Фото © Getty Images / Alex Wong

Для телепатии недостаточно вставить чип в мозг, прежде всего нужно понимать, как кодируются мысли, как вообще происходит процесс мышления. Об этом Лайфу заявил трансгуманист, футуролог, популяризатор науки Данила Медведев, комментируя первое в истории успешное вживление импланта в мозг человека.

"Учёные, когда пытаются объяснить, что такое мышление, как человек думает, как человек что-то изобретает, — они находятся в самом-самом начале пути. Хотя, казалось бы, психология существует уже с первой половины XX века... А без этого бесполезно и бессмысленно вставлять человеку чип. Ну да, мы сможем посылать некоторый шум туда, некоторые сигналы, но закодировать что-нибудь в этот сигнал так, чтобы передать мысль или что-нибудь ещё, мы по большому счёту не сможем", — развеял Медведев ожидания от эксперимента Илона Маска.

При этом трансгуманист считает, что Neuralink Маска может быть использован не для передачи какой-то информации, а для стимулирования мозга, что вызовет "какой-то интересный отклик, глюки". Для этой задачи чип годится, но этих целей можно достичь и без импланта.

"Для этого есть безопасные доступные технологии — транскраниальная магнитная стимуляция, например, когда человек магнитным полем воздействует на какие-то части мозга и точно так же их стимулирует", — говорит футуролог.

Хотя в целом собеседник Лайфа поддержал проект Маска, потому что он поможет ответить на важные вопросы, касающиеся процесса мышления.

Напомним, ранее американский бизнесмен Илон Маск заявил о первом чипировании человека. Первый участник опытов стал обладателем импланта Neuralink, который был успешно вживлён в мозг и наделил его новыми способностями. Считается, что этот чип позволит человеку управлять электронными гаджетами без рук, используя лишь силу мысли. Такая функция пригодится прежде всего тем, кто утратил возможность использовать конечности.