В Госдуме раскрыли, когда на чипирование от Илона Маска решатся в России

Эксперименты по внедрению инородных тел в человеческий организм очень опасны, если для этой процедуры нет медицинских показаний. Однако громкий эксперимент американского бизнесмена Илона Маска по вживлению в голову человека импланта Neuralink безусловно вызывает интерес, заявил член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин в беседе с Лайфом.

"Радует, что сейчас у участника эксперимента фиксируются положительные показатели, но нужно ещё продолжительное время за ним понаблюдать, чтобы в полной мере оценить, как такой имплант влияет на организм. Если будет заметна положительная динамика и дальше, уверен, создатели представят новинку более развёрнуто, и мы сможем узнать больше деталей", — отметил он.

При этом, по мнению Немкина, в России к подобным экспериментам отнесутся со скепсисом. Россиянам нужно знать всё нюансы процедуры до мельчайших деталей, чтобы решиться на её проведение, отметил он.