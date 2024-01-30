Регион

Уведомления отключены

30 января, 10:05

В Госдуме раскрыли, когда на чипирование от Илона Маска решатся в России

Депутат Немкин: Чипирование опасно, но смелый эксперимент Маска вызывает интерес

Эксперименты по внедрению инородных тел в человеческий организм очень опасны, если для этой процедуры нет медицинских показаний. Однако громкий эксперимент американского бизнесмена Илона Маска по вживлению в голову человека импланта Neuralink безусловно вызывает интерес, заявил член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин в беседе с Лайфом.

"Радует, что сейчас у участника эксперимента фиксируются положительные показатели, но нужно ещё продолжительное время за ним понаблюдать, чтобы в полной мере оценить, как такой имплант влияет на организм. Если будет заметна положительная динамика и дальше, уверен, создатели представят новинку более развёрнуто, и мы сможем узнать больше деталей", — отметил он.

При этом, по мнению Немкина, в России к подобным экспериментам отнесутся со скепсисом. Россиянам нужно знать всё нюансы процедуры до мельчайших деталей, чтобы решиться на её проведение, отметил он.

Экспериментатор из Сибири просверлил себе череп дрелью и вставил чип для контроля над снами
Экспериментатор из Сибири просверлил себе череп дрелью и вставил чип для контроля над снами

Напомним, ранее Илон Маск сообщил о том, что первый человек стал обладателем импланта Neuralink, который был успешно вживлён в мозг пациента и наделил его новыми способностями. По словам миллиардера, у участника опыта уже фиксируются новые нейронные всплески. Они позволят человеку управлять электронными гаджетами без рук, используя лишь силу мысли.

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Илон Маск
  • Комментарии Лайфу
  • Сервисы и приложения
  • Наука и Технологии
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров