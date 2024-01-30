"Конец свободной человеческой расы": Врач предрёк два исхода при массовом чипировании от Илона Маска

Первое в истории вживление чипа в мозг человека компанией Neuralink, о котором сегодня сообщил американский миллиардер Илон Маск, может стать началом грандиозного этапа в медицине или, напротив, повлечь трагические последствия. Такое мнение выразил врач Александр Мясников.

"Дальше всё будет зависеть от того, в чьих руках окажется разработка. Возможны разные варианты: либо возвращение жизни тяжелобольным, либо конец свободной человеческой расы как таковой", — объяснил медик в разговоре с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

В свою очередь врач общей практики Мария Беляева напомнила о заявлении компании-производителя, согласно которому у вживляемого в голову устройства может быть существенно меньше побочных эффектов, чем у современных препаратов. Сказаться это может, к примеру, в области лечения депрессивных расстройств.

Впрочем, в первую очередь общество беспокоит простой вопрос — насколько безопасна для человека операция по внедрению электрического чипа в мозг? Мясников убеждён, что риски почти нулевые, если операция была проведена правильно. Беляева с его точкой зрения согласна. При этом безопасность чипа для здоровья человека могут подтвердить лишь результаты долгосрочных исследований.