"Конец свободной человеческой расы": Врач предрёк два исхода при массовом чипировании от Илона Маска
Врач Мясников: Чип Neuralink Маска может совершить революцию в медицине
Первое в истории вживление чипа в мозг человека компанией Neuralink, о котором сегодня сообщил американский миллиардер Илон Маск, может стать началом грандиозного этапа в медицине или, напротив, повлечь трагические последствия. Такое мнение выразил врач Александр Мясников.
"Дальше всё будет зависеть от того, в чьих руках окажется разработка. Возможны разные варианты: либо возвращение жизни тяжелобольным, либо конец свободной человеческой расы как таковой", — объяснил медик в разговоре с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
В свою очередь врач общей практики Мария Беляева напомнила о заявлении компании-производителя, согласно которому у вживляемого в голову устройства может быть существенно меньше побочных эффектов, чем у современных препаратов. Сказаться это может, к примеру, в области лечения депрессивных расстройств.
Впрочем, в первую очередь общество беспокоит простой вопрос — насколько безопасна для человека операция по внедрению электрического чипа в мозг? Мясников убеждён, что риски почти нулевые, если операция была проведена правильно. Беляева с его точкой зрения согласна. При этом безопасность чипа для здоровья человека могут подтвердить лишь результаты долгосрочных исследований.
"Большую роль играет правильность установки импланта, так как в эксперименте на обезьянах при его неправильном расположении возникали такие осложнения, как отёк мозга, боль, параличи", — отметила врач, предположив, что специалисты проверяют пациента на все возможные осложнения перед операцией.
Напомним, ранее сегодня американский предприниматель Илон Маск сообщил о том, что первый человек в мире стал обладателем импланта Neuralink. Устройство было успешно вживлено в мозг пациента и наделило его новыми способностями. В прошлом эти импланты тестировались на обезьянах, многие из которых скончались. Гибель приматов от опытов миллиардера даже обсуждалась в Конгрессе США.
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