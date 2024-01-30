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30 января, 15:04

"Конец свободной человеческой расы": Врач предрёк два исхода при массовом чипировании от Илона Маска

Врач Мясников: Чип Neuralink Маска может совершить революцию в медицине

Первое в истории вживление чипа в мозг человека компанией Neuralink, о котором сегодня сообщил американский миллиардер Илон Маск, может стать началом грандиозного этапа в медицине или, напротив, повлечь трагические последствия. Такое мнение выразил врач Александр Мясников.

"Дальше всё будет зависеть от того, в чьих руках окажется разработка. Возможны разные варианты: либо возвращение жизни тяжелобольным, либо конец свободной человеческой расы как таковой", объяснил медик в разговоре с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

В свою очередь врач общей практики Мария Беляева напомнила о заявлении компании-производителя, согласно которому у вживляемого в голову устройства может быть существенно меньше побочных эффектов, чем у современных препаратов. Сказаться это может, к примеру, в области лечения депрессивных расстройств.

Впрочем, в первую очередь общество беспокоит простой вопрос — насколько безопасна для человека операция по внедрению электрического чипа в мозг? Мясников убеждён, что риски почти нулевые, если операция была проведена правильно. Беляева с его точкой зрения согласна. При этом безопасность чипа для здоровья человека могут подтвердить лишь результаты долгосрочных исследований.

"Большую роль играет правильность установки импланта, так как в эксперименте на обезьянах при его неправильном расположении возникали такие осложнения, как отёк мозга, боль, параличи", отметила врач, предположив, что специалисты проверяют пациента на все возможные осложнения перед операцией.

Футуролог считает, что пока чип Илона Маска годится, только чтобы вызывать "глюки"
Футуролог считает, что пока чип Илона Маска годится, только чтобы вызывать "глюки"
Напомним, ранее сегодня американский предприниматель Илон Маск сообщил о том, что первый человек в мире стал обладателем импланта Neuralink. Устройство было успешно вживлено в мозг пациента и наделило его новыми способностями. В прошлом эти импланты тестировались на обезьянах, многие из которых скончались. Гибель приматов от опытов миллиардера даже обсуждалась в Конгрессе США.
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Юрий Лысенко
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