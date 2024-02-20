Путешествие сквозь времена: 6 секретных способов вспомнить, кем вы были в прошлой жизни

Каждый человек хочет узнать побольше о своём прошлом. Если познать себя, то будет проще найти место в текущей жизни. С помощью каких шести способов можно выяснить, какими были ваши прошлые инкарнации?

1. Проанализируйте сны

Самый простой способ, как вспомнить прошлую жизнь, — проанализировать сны. Фото © Freepik

Картинки, которые возникают в голове ночью, берутся не из ниоткуда. В большинстве снов вы видите то, что произошло в прошлой жизни. Чтобы расшифровать привидевшиеся события, их нужно записать на бумагу после пробуждения. Затем воспользоваться так называемыми метафорическими картами. Это яркие картинки природы и животных, благодаря которым можно погрузиться в бессознательное и покопаться в прошлом.

С помощью изображений и информации из сна можно выяснить, кем вы были в прошлой жизни. Для этого задавайте себе следующие вопросы: "Что я видел?", "Где это происходило?", "Какие детали я помню?". Подсознание само вытащит ответы из предыдущей инкарнации.

2. Гипноз

Самостоятельно докопаться до событий своего прошлого воплощения с помощью этого метода вряд ли получится, поэтому лучше обратиться к хорошему специалисту. Он введёт вас в специальное, изменённое состояние и вытащит из подсознания данные о прошлом. Причём это никакая не мистика. Подсознание действительно может хранить информацию из прошлых жизней.

3. Колдовской ритуал с зеркалом

Эффективный способ, как узнать свою прошлую жизнь, — провести таинственный ритуал. Фото © Shutterstock

В древние времена люди использовали зеркало, чтобы познакомиться с собой из прежней жизни. Если хотите рискнуть, то мистический ритуал следует проводить ночью при полной луне. Необходимо зайти в ванную комнату, выключить свет и зажечь две свечи. Одну поставить слева от зеркала, а другую — справа. Затем посмотрите на своё отражение, не моргая. Если повезёт, через пару минут лицо начнёт "трансформироваться". Вы увидите совершенно другого человека. Им и были в прежней жизни.

4. Чтение старых книг и просмотр фильмов

Если во время прочтения одного из произведений, написанных в прошлых веках, вы чувствовали себя похожим на главного героя или получали удовольствие от времени, которое описано в произведении, это может быть не просто так. Вполне возможно, что вы жили именно в том месте, про которое написано в книге. Это же касается и фильмов.

5. Посещайте необычные достопримечательности

Узнать прошлую жизнь человека можно во время поездок за границу. Фото © Shutterstock

Обращайте внимание на то, что чувствуете во время прогулок по достопримечательностям. Например, если во время посещения Эрмитажа вы получаете нереальное удовольствие от убранства главного царского дворца, то, может быть, когда-то ходили по этим коридорам? Или если ощущаете себя комфортно при посещении Кремля, то в прошлой жизни были политиком СССР?

6. Путешествуйте по миру в поисках дежавю

Прошлую жизнь узнать бесплатно нельзя, придётся потратиться. Фото © Shutterstock

Если хотите изучить себя, то старайтесь часто путешествовать. Ходите по достопримечательностям, лесам и горам. Вполне возможно, что во время одной из прогулок возникнет дежавю. Если это так, то когда-то вы жили здесь.