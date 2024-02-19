Какой смысл скрыт в именах популярных героев классических произведений и как фамилии раскрывают их характеры

Каждое слово в романе и пьесе русских классиков было написано не просто так. Скрытые смыслы были везде, в том числе в именах и фамилиях персонажей. О каких необычных деталях в именах героев вы могли не догадываться?

1. Лариса Огудалова из пьесы "Бесприданница"

Имена для персонажей книги выбирают по их будущим характеристикам. Фото © "Жестокий романс", режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Александр Островский / Kinopoisk.ru

Скрытый смысл у имени Лариса был в популярной среди граждан СССР пьесе "Бесприданница". Само по себе имя греческое. В первоначальном виде оно обозначает "чайка".

По сюжету главная героиня оказывается жертвой корыстного Сергея Паратова. Он продаёт всё, что каким-либо образом связано с пернатыми: и пароход "Ласточку", и саму "чайку" Ларису.

Фамилию Огудалова девушка тоже получила не просто так. На русском глагол "огудать" значит "завоевать любовь и обмануть".

2. Алексей Каренин из легендарного романа "Анна Каренина"

С иврита "карон" переводится как "вагон". Характеристики Алексея Каренина соответствуют фамилии. Сдвинуть этого человека с пути и переубедить в чём-то невозможно. За собой в пучину он затягивает и Анну.

3. Левин из "Анны Карениной"

Значение фамилии Левин связано со Львом Толстым, а Каренин переводится как "вагон". Фото © "Анна Каренина", режиссёр Сергей Соловьёв, сценарист Сергей Соловьёв / Kinopoisk.ru

Легендарный персонаж, скорее всего, был прообразом автора произведения — Льва Толстого. В книге фамилия Константина Левина пишется именно с буквой "е", а не "ё". Но, несмотря на это, считается, что герой — "человек Лёвы (Толстого)".

4. Андрей Штольц из легендарного романа "Обломов"

Главный герой запомнился читателям своей неугомонной энергией. В произведении он регулярно ездит на встречи по работе, решает проблемы и задачи. Именно поэтому автор наградил персонажа столь яркой фамилией.

Штольц — немецкое слово, которое значит "гордый". Имя Андрей персонаж тоже получил не просто так. Оно имеет скрытый смысл и значит "мужественный". Получается, что Андрей Штольц одновременно и очень продуктивный работник, и в душе поэт.

5. Лев Мышкин из романа "Идиот"

Скрытые смыслы содержит даже книга "Идиот". Фото © "Идиот", режиссёр Владимир Бортко, сценарист Фёдор Достоевский / Kinopoisk.ru

Фёдор Достоевский не просто так выбрал имя и фамилию для персонажа, которые полностью противоположны друг другу. Автор книги имел в виду, что у героя благородное происхождение. Однако из-за очень мягкого характера он не более, чем мышь, поскольку его унижают все подряд.

6. Тугоуховский в романе "Горе от ума"

Князю в произведении посвящено не так много времени. Но скрытый смысл в него тоже вложен. Фамилию Тугоуховский получил не просто так. Он плохо слышал и везде носил с собой слуховую трубку. Также при разговоре он использовал только междометья.

7. Молчалин в романе "Горе от ума"

Книга "Горе от ума" несёт в себе глубокий смысл, который прослеживается в действиях всех персонажей. Фото © "Горе от ума", режиссёр Михаил Царёв, сценарист Александр Грибоедов / Kinopoisk.ru

Персонаж работает секретарём у семьи Фамусовых. Он практически всегда молчит и ведёт себя скрытно. К тому же Молчалин имеет слабый характер. Он помогает любому человеку, который его об этом попросит. А ещё умеет приспосабливаться к любой ситуации и льстить, чтобы завоевать расположение к себе.

8. Скалозуб в книге "Горе от ума"

По фамилии можно предугадать действия персонажа. Он в любой ситуации "скалит зубы". Подшучивает над другими, проявляет скрытую агрессию и использует сарказм там, где не надо. Единственный плюс Скалозуба в том, что он всегда говорит правду в лицо, не боится обидеть человека, с которым ведёт диалог.