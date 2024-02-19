Невышедшие шедевры: 5 советских фильмов, которые потрясли страну, если бы не были запрещены В Советском Союзе снимали много качественных фильмов, но далеко не все из них вышли на большие экраны. Life.ru рассказывает про пять легендарных проектов, которые зарубили на этапе выхода в прокат. 19 февраля, 06:00 Какие фильмы в СССР были под запретом и почему. Обложка © "Агония". Режиссёр Элем Климов, сценарист Семён Лунгин / Kinopoisk.ru

Ни для кого не секрет, что в СССР была цензура. Если фильм не нравился надзорным органам с идеологической точки зрения, то они не выпускали его в прокат. Из-за этого было зарублено множество легендарных проектов, сюжет которых понравился бы современным зрителям. Какие не вышедшие картины до сих пор пылятся на полках?

1. "Скверный анекдот" (1966)

Некоторые фильмы, запрещённые в СССР, до сих пор пылятся на полках. Фото © "Скверный анекдот". Режиссёр Александр Алов, сценаристы Фёдор Достоевский, Владимир Наумов, Леонид Зорин / Kinopoisk.ru

Режиссёры Александр Алов и Владимир Наумов допустили большую ошибку, когда решили экранизировать повесть Фёдора Достоевского "Скверный анекдот". По сюжету либеральный генерал Пралинский приходит на свадьбу своего друга. Гости употребляют горячительные напитки, после чего начинаются драка и дебош.

Режиссёры выставили генерала высокомерным и оторванным от народа. А ещё он использовал жесты, присущие высшему руководству СССР, что вызывало ассоциации с ним. К тому же в картине показали, что обычные советские люди — быдло, хотя это не соответствовало действительности. Поэтому надзорные органы сюжет не оценили и запретили выход фильма.

2. "Интервенция" (1968)

Фильмы, запрещённые к показу в СССР, были даже про Гражданскую войну. Фото © "Интервенция". Режиссёр Геннадий Полока, сценарист Лев Славин / Kinopoisk.ru

В фильме рассказывается о жизни простых людей в Одессе во время Гражданской войны. Город тогда был занят вторгшимися французскими и не только солдатами, которые унижали мирное население.

В картине высмеиваются герои Октябрьской революции, а также восхваляются жертвы, как принято сейчас говорить, сталинских репрессий. Ещё в комедии много шуток 18+ и жестоких унижений советских граждан. И это неудивительно, так как картина снята полностью в американском стиле.

Основной посыл фильма заключался в том, что Октябрьская революция была ошибкой. Никакие хорошие люди во время неё к власти не пришли, поскольку все они "были клоунами". Поэтому на этапе выхода в кинотеатры фильм зарубили: он был, мягко говоря, плох с идеологической точки зрения.

3. "Урок литературы" (1968)

"Урок литературы" — фильм, который был запрещён из-за выставления властей СССР лжецами. Фото © "Урок литературы". Режиссёр Алексей Коренев, сценарист Виктория Токарева / Kinopoisk.ru

Фильм был экранизацией произведения писательницы Виктории Токаревой "День без вранья". По сюжету основной персонаж, работающий преподавателем литературы, решает полностью перестать лгать. Из-за того, что он всем говорит правду, от него отворачиваются девушка и коллеги.

При производстве фильма автор допустил грубую ошибку. По сюжету кажется, что все советские граждане (да и власти страны) постоянно лгут. Продвигать такие тезисы в массы было недопустимо, поэтому проверку надзорных органов картина не прошла.

4. "Агония" (1975)

"Агония" — фильм с восхваляющим царя сюжетом, что не понравилось цензорам. Фото © "Агония". Режиссёр Элем Климов, сценарист Семён Лунгин / Kinopoisk.ru

В картине рассказывается про жизнь Распутина и императора Николая II в 1916 году, на закате Российской империи. Когда режиссёр Элем Климов брался за съёмку фильма, то получил от властей разрешение на экранизацию последних месяцев нахождения царя у власти. Предполагалось, что автор сможет разрушить образ государя и заставить зрителей ненавидеть его.

Но на выходе получился противоположный результат. Климов снял фильм так, что казалось, будто царь на самом деле хороший человек и патриот своей страны. То есть картина не развенчала образ государя и не выставила его тираном, а, наоборот, расположила к Николаю II зрителя. Естественно, проверку на цензуру картина не прошла. Выпустили её только в 1985 году, когда началась перестройка.

5. "Одинокий голос человека" (1978)

"Одинокий голос человека" — фильм с мрачной сюжетной линией. Фото © "Одинокий голос человека". Режиссёр Александр Сокуров, сценарист Юрий Арабов / Kinopoisk.ru

В картине рассказывается о Никите Фирсове, который приезжает в свой город после завершения Гражданской войны. Из-за пережитого он не может спокойно жить, пока не встречает красивую девушку Любу.

Режиссёру Александру Сокурову удалось снять действительно легендарную картину, которую погубила только одна особенность — она казалась слишком мрачной и тяжёлой. Создавалось впечатление, что Октябрьская революция и Гражданская война были чем-то ужасным для страны.

Естественно, цензура такой фильм на экраны не выпустила. Но в 1988 году, во времена перестройки, всё изменилось и фильм стал доступен к просмотру гражданам СССР.

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Авторы Никита Фартов