Британский телеканал ITV не собирается снимать с телевизионного эфира документальный фильм Ukraine's War: The Other Side ("Война на Украине: другая сторона"), где приводится российская точка зрения на нынешний конфликт. Об этом сообщает газета Daily Mail.

"Этот документальный фильм является примером независимой журналистики, он рассказывает человеческую историю о последствиях войны. Этот фильм представляет собой уникальную возможность самим увидеть, что происходит на занятой Россией стороне передовой, явно в более широком контексте того, что конфликт был вызван российским вторжением", — подчеркнул представитель ITV.

По его словам, документальный фильм предоставляет зрителям возможность сбалансированно взглянуть на столкновение РФ и Украины. Картина была снята без какого-либо политического воздействия, пояснил представитель телеканала.

Фильм "Война на Украине: другая сторона" снял британский журналист Шон Ланган, который посетил освобождённые РФ территории в сопровождении координатора из российского МИД. Документальная кинолента представляет собой "путешествие на российскую сторону войны в Восточной Украине" и рассказывает о "почти исключительно сокрытой и недоступной в других отношениях стороне этого конфликта", пояснили авторы материала. Журналист во время интервью с военными и с местными жителями получил информацию о целях России в отношении киевского режима. Многие утверждали, что РФ стремится к победе над нацизмом и восстановлению мира в регионе.

Вместе с тем бывший лидер Консервативной партии Великобритании Иан Дункан Смит и депутат Палаты общин от консерваторов Ли Андерсон выступили против того, чтобы фильм показывали в эфире британского телевидения. Ожидается, что документальный фильм продолжительностью почти два часа выйдет в эфир ITV вечером 19 февраля.