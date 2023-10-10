В Госдуме анонсировали новые фильмы про СВО

В России снимут фильмы о специальной военной операции (СВО), средства на съёмку выделены из бюджета РФ. Об этом сообщила зампредседателя Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

"Министерство культуры РФ тратит средства на подготовку сценариев. Сегодня мы готовим сценарии и про СВО, и патриотической направленности, это будут и исторические фильмы. Но всё это идёт на условиях конкурса. Эти проекты утверждаются, защищаются на экспертном совете, и только после этого государство даёт деньги, причём не 100%, а 70%", — сказала депутат в беседе с Ura.ru.

Драпеко пояснила, что полностью финансируется только детское и дебютное кино. Также она напомнила, что в Советском Союзе кинематограф был самоокупаемым. Полученные от проката деньги снова запускались в производство. Депутат призвала выходить на эти параметры. Для этого, считает она, нужно открыть больше кинотеатров, чтобы был выше доход от продажи билетов. Важно оживить кинопрокат в небольших городах и в посёлках, подчеркнула парламентарий.

Зампред Комитета по культуре добавила, что на этой неделе в Госдуме планируется заседание по формированию бюджета на 2024 год, где обсудят, куда потратили ранее выданные средства. На культуру и кино, по её словам, в 2024 году выделят 223 966,7 миллиона рублей. В 2025 году поддержка составит 176 812,6 млн, а в 2026 году планируется выделить 227 345,4 млн.