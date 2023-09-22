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22 сентября, 16:12

Глава Фонда культурных инициатив заявил о кинобуме в России, несмотря на уход западных студий

Роман Карманов: В России случился кинобум, несмотря на уход западных студий

Будущее отечественной киноиндустрии видится весьма оптимистичным, несмотря на уход западных компаний с российского медийного рынка. Об этом в новом выпуске ток-шоу "Дайте сказать!" заявил гендиректор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. По его мнению, сейчас в нашей стране случился самый настоящий кинобум.

Гендиректор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов рассуждает про кинобум в России. Видео © VК / "Дайте сказать!"

"На самом деле то, что ушли западные сервисы и так далее, они просто придержали [развитие] каким-то образом, ну, просто исчезли площадки, куда наш продукт мог бы размещаться ещё, помимо тех площадок, которые есть. Но площадок у нас уже довольно много, как и команд. Все, конечно, сходятся в одном, что в разы больше нужно нам и фильмов, и сериалов, и киноиндустрии есть куда расти, безусловно", — отметил Карманов.

При этом он обратил внимание на то, как быстро российская индустрия "пересобралась и стартанула заново", а ведь многие скептики предрекали ей годы восстановления. Кроме того, Карманов высоко оценил уровень нынешних сериалов, среди его любимчиков — "Седьмая симфония", "Мосгаз" и "Вампиры средней полосы". А из отечественных полнометражек гендиректор Президентского фонда культурных инициатив выделил фильм "Вызов", также он признался, что неравнодушен к региональному кинематографу.

Полный выпуск "Дайте сказать!" с Романом Кармановым можно посмотреть во "ВКонтакте". На YouTube же без объяснения причин заблокировали аккаунт ток-шоу, в котором четыре девушки-ведущие обсуждали с экспертами важные события в России и мире.

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А ранее пресс-служба ВГТРК сообщила о начале работы над второй частью "Чебурашки". Сиквел самого кассового российского фильма в истории выйдет 1 января 2026 года.

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Кадр из видео VК / "Дайте сказать!"

Наталья Исакова
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