Названа дата премьеры продолжения "Чебурашки"

Пресс-служба ВГТРК сообщила о начале работы над второй частью "Чебурашки". Сиквел самого кассового российского фильма в истории выйдет 1 января 2026 года. Режиссёром семейной киноленты снова выступит Дмитрий Дьяченко.

В пресс-службе добавили, что сюжет второй части будет развиваться спустя год после событий первого фильма. В "Чебурашке-2" останутся не только уже полюбившиеся персонажи, но появятся и новые герои.