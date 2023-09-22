Регион

Уведомления отключены

22 сентября, 10:23

Названа дата премьеры продолжения "Чебурашки"

ВГТРК: Премьера второй части "Чебурашки" состоится 1 января 2026 года

<p>Кадр © "Чебурашка". Режиссёр Дмитрий Дьяченко, сценаристы Виталий Шляппо, Василий Куценко, Вячеслав Зуб / <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/148810/foto/1313130/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Кадр © "Чебурашка". Режиссёр Дмитрий Дьяченко, сценаристы Виталий Шляппо, Василий Куценко, Вячеслав Зуб / kino-teatr.ru

Пресс-служба ВГТРК сообщила о начале работы над второй частью "Чебурашки". Сиквел самого кассового российского фильма в истории выйдет 1 января 2026 года. Режиссёром семейной киноленты снова выступит Дмитрий Дьяченко.

"Чебурашка-2" запущен в производство! Следующая часть выйдет в новогодние каникулы, 1 января 2026-го", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что сюжет второй части будет развиваться спустя год после событий первого фильма. В "Чебурашке-2" останутся не только уже полюбившиеся персонажи, но появятся и новые герои.

Жуков напишет музыку для шоу "Чебурашка"

Жуков напишет музыку для шоу "Чебурашка"

Напомним, кинокартина "Чебурашка" вышла на большие экраны нашей страны 1 января 2023 года. Фильм про мохнатого зверька стал самой кассовой картиной российского производства в истории: сборы превысили семь млрд рублей. История про ушастого героя вызвала такой фурор, что ленту посмотрели даже в космосе. Многие зрители надеялись на продолжение и дождались — артист Сергей Гармаш его анонсировал. В мае "Чебурашка" вошёл в топ-50 самых кассовых фильмов мира в 2023 году.

Наталья Исакова
  • Новости
  • Кино и сериалы
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров