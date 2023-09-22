Названа дата премьеры продолжения "Чебурашки"
ВГТРК: Премьера второй части "Чебурашки" состоится 1 января 2026 года
Кадр © "Чебурашка". Режиссёр Дмитрий Дьяченко, сценаристы Виталий Шляппо, Василий Куценко, Вячеслав Зуб / kino-teatr.ru
Пресс-служба ВГТРК сообщила о начале работы над второй частью "Чебурашки". Сиквел самого кассового российского фильма в истории выйдет 1 января 2026 года. Режиссёром семейной киноленты снова выступит Дмитрий Дьяченко.
"Чебурашка-2" запущен в производство! Следующая часть выйдет в новогодние каникулы, 1 января 2026-го", — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что сюжет второй части будет развиваться спустя год после событий первого фильма. В "Чебурашке-2" останутся не только уже полюбившиеся персонажи, но появятся и новые герои.
Напомним, кинокартина "Чебурашка" вышла на большие экраны нашей страны 1 января 2023 года. Фильм про мохнатого зверька стал самой кассовой картиной российского производства в истории: сборы превысили семь млрд рублей. История про ушастого героя вызвала такой фурор, что ленту посмотрели даже в космосе. Многие зрители надеялись на продолжение и дождались — артист Сергей Гармаш его анонсировал. В мае "Чебурашка" вошёл в топ-50 самых кассовых фильмов мира в 2023 году.