"Комсомолка" выпустила фильм о волонтёрах, помогающих военным в зоне СВО

Редакция "Комсомольской правды" выпустила документальный фильм "Ты нужен!", который посвящён волонтёрам, помогающим российским военнослужащим. Киноленту можно посмотреть на сайте kp.ru.

В центре сюжета — волонтёр Елена, которая вместе с дочерью оказывает поддержку раненным в зоне спецоперации (СВО) российским военным. Во время одной из поездок в военный госпиталь женщина знакомится с Ринатом, который в ходе боевых действий остался без обеих ног.

"На примере наших героев мы видим, как бойцам важна поддержка неравнодушных людей, и рассказываем, как можно помочь военнослужащим. А также — как проверить, кто из волонтёров и какой из фондов заслуживают доверия", — говорится в анонсе киноленты.

В съёмках также приняли участие известный актёр и депутат Госдумы Дмитрий Певцов, певец Shaman (Ярослав Дронов), его коллега по цеху Виктория Дайнеко, писательница Дарья Донцова и другие знаменитости.