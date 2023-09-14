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Регион
Опубликовано 14 сентября 2023, 13:53
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Российский медик-доброволец вынес на себе 300 солдат с поля боя за время СВО

Медик-доброволец из Марий Эл Алексей Астафьев (позывной Док) вынес на себе 300 российских военнослужащих с поля боя за всё время проведения спецоперации. За подвиг его представили к званию Героя России.

Как пишет RT, Алексей на фронте с марта 2022 года, неоднократно был ранен и контужен. Его главными задачами на поле боя являются спасение раненых из-под обстрела и эвакуация бойцов до хирургического стола.

"Первые четыре-пять минут боя, допустим, прилёт туда, там сидит какое-то подразделение, мы все вместе служили. Сто пудов я знаю или по рации доложили, что там есть "трёхсотые" (раненые. — Прим. Лайфа). Всё, уже несёшься туда, тебе неважно, где стреляют", рассказывает Док.

За подвиг Алексею Астафьеву уже вручили награду за заслуги в здравоохранении — медаль Луки Крымского.

Казак с позывным Бульдозер потерял руку и ногу в бою, но всё равно вернулся на фронт
Казак с позывным Бульдозер потерял руку и ногу в бою, но всё равно вернулся на фронт

А ранее Лайф рассказывал про военнослужащего, который повторил в зоне СВО подвиг майора Солнце и выжил. Боец спас сослуживцев в бою под Авдеевкой, закрыв их от вражеской гранаты своим телом. Он получил очень серьёзные ранения и до сих пор восстанавливается.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Александра Вишнякова
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