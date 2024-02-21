10 мохнатых парочек, которые так любят обниматься, что, глядя на них, начинаешь завидовать
Если и есть что-то милее котиков, так это хвостатые, которые обнимаются! Собрали 10 кадров, гарантирующих приступ милоты и желание ласки. Готовы? Тогда смотрите дальше.
"Эти обнимашки сделали мой день!" — forever_dreaming1.
Фото © Reddit / forever_dreaming1
"Обнимающиеся котики! Ну что может быть милее?!" — ImmobileLavishness.
Фото © Reddit / ImmobileLavishness
"Давай же! Обними меня по-нормальному!" — Sea-Month4382.
Фото © Reddit / Sea-Month4382
"Обнимашки!" — bijoutherussianblue.
Фото © Reddit / bijoutherussianblue
"Очаровательные кошачьи объятия", — omigibson.
Фото © Reddit / omigibson
"Как же хочется простого человеческого "обними меня и не отпускай, пока мы не заснём", — GreenGeckoGames.
Фото © Reddit / GreenGeckoGames
"Котики обнимаются! Милее вы уже ничего не увидите!" — Tinystarseed64.
Фото © Reddit / Tinystarseed64
"Оу-у-у! Как же мило этот милый усатик обнимает щенка", — ronjain321.
Фото © Reddit / ronjain321
"Традиционные обнимули перед сном!" — Complex-Discussion-8.
Фото © Reddit / Complex-Discussion-8
"Так вот, мои коты обожают друг друга и часто вот так обнимаются!" — WingsOfFireGeek.
Фото © Reddit / WingsOfFireGeek
Reddit / bijoutherussianblue / forever_dreaming1