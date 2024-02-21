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21 февраля, 05:00

10 мохнатых парочек, которые так любят обниматься, что, глядя на них, начинаешь завидовать

Если и есть что-то милее котиков, так это хвостатые, которые обнимаются! Собрали 10 кадров, гарантирующих приступ милоты и желание ласки. Готовы? Тогда смотрите дальше.

"Эти обнимашки сделали мой день!" forever_dreaming1.

Фото © Reddit / forever_dreaming1

Фото © Reddit / forever_dreaming1

"Обнимающиеся котики! Ну что может быть милее?!" ImmobileLavishness.

Фото © Reddit / ImmobileLavishness

Фото © Reddit / ImmobileLavishness

"Давай же! Обними меня по-нормальному!" Sea-Month4382.

Фото © Reddit / Sea-Month4382

Фото © Reddit / Sea-Month4382

"Обнимашки!" bijoutherussianblue.

Фото © Reddit / bijoutherussianblue

Фото © Reddit / bijoutherussianblue

"Очаровательные кошачьи объятия", — omigibson.

Фото © Reddit / omigibson

Фото © Reddit / omigibson

"Как же хочется простого человеческого "обними меня и не отпускай, пока мы не заснём", — GreenGeckoGames.

Фото © Reddit / GreenGeckoGames

Фото © Reddit / GreenGeckoGames

"Котики обнимаются! Милее вы уже ничего не увидите!" Tinystarseed64.

Фото © Reddit / Tinystarseed64

Фото © Reddit / Tinystarseed64

"Оу-у-у! Как же мило этот милый усатик обнимает щенка", — ronjain321.

Фото © Reddit / ronjain321

Фото © Reddit / ronjain321

"Традиционные обнимули перед сном!" Complex-Discussion-8.

Фото © Reddit / Complex-Discussion-8

Фото © Reddit / Complex-Discussion-8

"Так вот, мои коты обожают друг друга и часто вот так обнимаются!" WingsOfFireGeek.

Фото © Reddit / WingsOfFireGeek

Фото © Reddit / WingsOfFireGeek

Эти слова Лао-цзы заставят вас перечеркнуть жизнь до и начать всё с чистого листа
Эти слова Лао-цзы заставят вас перечеркнуть жизнь до и начать всё с чистого листа
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Reddit / bijoutherussianblue / forever_dreaming1

Сергей Трофимов
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