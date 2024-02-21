10 мохнатых парочек, которые так любят обниматься, что, глядя на них, начинаешь завидовать

"Эти обнимашки сделали мой день!" — forever_dreaming1.

Фото © Reddit / forever_dreaming1

"Обнимающиеся котики! Ну что может быть милее?!" — ImmobileLavishness.

Фото © Reddit / ImmobileLavishness

"Давай же! Обними меня по-нормальному!" — Sea-Month4382.

Фото © Reddit / Sea-Month4382

Фото © Reddit / bijoutherussianblue

"Очаровательные кошачьи объятия", — omigibson.

Фото © Reddit / omigibson

"Как же хочется простого человеческого "обними меня и не отпускай, пока мы не заснём", — GreenGeckoGames.

Фото © Reddit / GreenGeckoGames

"Котики обнимаются! Милее вы уже ничего не увидите!" — Tinystarseed64.

Фото © Reddit / Tinystarseed64

"Оу-у-у! Как же мило этот милый усатик обнимает щенка", — ronjain321.

Фото © Reddit / ronjain321

"Традиционные обнимули перед сном!" — Complex-Discussion-8.

Фото © Reddit / Complex-Discussion-8

"Так вот, мои коты обожают друг друга и часто вот так обнимаются!" — WingsOfFireGeek.