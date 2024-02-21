Лётчик-испытатель пожертвовал полмиллиона в фонд Народного фронта "Всё для Победы!"

Офицер Вооружённых сил России, военный лётчик-испытатель Алексей Головин стал одним из победителей конкурса инновационных разработок с созданным им программным комплексом ProNebo. Свой выигрыш — полмиллиона рублей — он пожертвовал в фонд Народного фронта "Всё для Победы!" для помощи бойцам на передовой, рассказали Life.ru в пресс-службе организации.

По словам лётчика, выполнение полёта представляет собой не только технику пилотирования. В то же время это ещё и огромное количество расчётов, которые из-за скорости воздушного транспортного средства приходится делать в ограниченное время. Разработанное им программное обеспечение автоматизирует эти вычисления.

"Приложение ProNebo прошло все необходимые проверки и тестирования и было принято на вооружение с апреля 2023 года. По запросу ВКС РФ были закуплены специальные устройства, на которые программа устанавливается и уже используется нашими военнослужащими при выполнении боевых задач", — заявил Головин.

Стоит отметить, что программа ProNebo используется как резервное средство навигации и боевого применения для экипажей воздушных судов. Оно принято на вооружение военно-космическими силами РФ и массово используется среди экипажей авиации России при выполнении боевых задач.

Помимо того, он подчеркнул, что его программа является узкоспециализированным приложением, поэтому до апреля про него знал лишь лётный состав, непосредственно использовавший его для работы. С учётом этого для Головина стало неожиданностью, когда с ним связались представители Кулибин-клуба Народного фронта. Военный лётчик отметил, что этот случай убедил его, что в данной организации действительно есть люди, которые желают помочь российским военнослужащим.

"Поэтому те 500 тысяч, которые выиграл, я решил пожертвовать фонду Народного фронта "Всё для Победы!", ибо на 100% уверен, что эти деньги попадут куда нужно, пойдут на реальное дело и действительно помогут разработкам тыла или нашим боевым товарищам на передовой", — заключил Головин.

Сайт и фонд "Всё для Победы!" pobeda.onf.ru создан для помощи военным подразделениям, участвующим в СВО. Фонд систематизирует и масштабирует деятельность военкоров, блогеров и известных людей, собирает пожертвования граждан, закупает дефицитные товары, предоставляет складские помещения и информационную поддержку, организует логистические цепочки, помощь в безопасности финансовых проводок.