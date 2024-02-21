Россиянам рассказали, получится ли в 2024 году разбогатеть на недвижимости

В 2024 году будет намного сложнее заработать на недвижимости. Как рассказал РИА "ФедералПресс" автор телеграм-канала "Экономизм" Алексей Кричевский, раньше некоторые покупали квартиры по низкой ипотечной ставке и продавали их по завышенной цене, но теперь эти возможности остались в прошлом.

"Те возможности, которые были в 2020–2021 годах, остались там. Сейчас получить такую же прибыль будет нереально — разве что это будет максимально грамотный выбор объекта под инвестиции и в моменте найдётся инвестор, который захочет скупить этаж, где мы купили объект, и он предложит цену с премией к рынку", — пояснил Кричевский.

Он подчеркнул, что теперь можно надолго забыть об умножении стоимости недвижимости после покупки. В этом году цены ещё подрастут за счёт раскрутки застройщиками сведений о заканчивающихся льготах. В будущем с такими платежами по ипотеке, как сейчас, ничего нельзя будет купить.