Стало известно, за что могут уволить болтливых сотрудников

Разглашение информации о размере зарплаты может грозить работнику привлечением к ответственности, передаёт телеканал "360", ссылаясь на специалистов Госинспекции труда Нижегородской области.

По мнению адвокатов, размер заработной платы относится к персональным данным. Наказание может последовать, если в локальном нормативном акте начальство запретило это делать, а сотрудник расписался в соответствующем документе. Провинившихся могут наказать замечанием, а в более тяжёлых случаях — выговором или увольнением.

При этом эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева рассказала, что данные о размере зарплаты — это не тайная информация. По её словам, федеральный закон "О коммерческой тайне" запрещает устанавливать подобный режим в отношении численности коллектива, условий труда, а также системы его оплаты. Но это не касается премий и других выплат.

"По мнению Роструда, размер зарплаты относится к системе оплаты труда. Это утверждение может быть неоднозначным и спорным, поскольку конкретные ставки оплаты труда определённого сотрудника с учётом его переработок или премиальных сумм уже могут считать коммерческой тайной", — пояснила Яковлева.

Она заявила, что неразумно увольнять "болтливых" сотрудников. Важно понимать, предусмотрена ли в документах компании ответственность за подобное. При этом объясниться попросят только специалистов, располагающих сведениями о размерах зарплат в коллективе: бухгалтеров, кадровых работников, финансовых директоров.