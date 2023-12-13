Экономист назвал худшее время для увольнения

Не стоит сразу откликаться на вакансию с привлекательной зарплатой и в этот же день бежать увольняться, рассказал главный научный сотрудник Института мировой экономики РАН Ростислав Капелюшников. По его словам, иногда выгоднее подождать, чтобы не потерять в деньгах.

Экономист отметил, что если никаких выплат нет, то увольняться можно в любой момент, сезон на выплаты не повлияет. По словам Капелюшникова, сотрудник при увольнении может рассчитывать на зарплату, а также выплату компенсации, если работник не отгулял отпуск.