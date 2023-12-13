Экономист назвал худшее время для увольнения
Экономист Капелюшников: Перед увольнением стоит узнать, есть ли 13-я зарплата
Не стоит сразу откликаться на вакансию с привлекательной зарплатой и в этот же день бежать увольняться, рассказал главный научный сотрудник Института мировой экономики РАН Ростислав Капелюшников. По его словам, иногда выгоднее подождать, чтобы не потерять в деньгах.
"У каждого человека, конечно, своя уникальная ситуация. Но если на предприятии, с которого он хочет уйти, выплачивается 13-я зарплата, то есть смысл повременить с увольнением. То же самое касается премий", — посоветовал Капелюшников в беседе с РИА "ФедералПресс".
Экономист отметил, что если никаких выплат нет, то увольняться можно в любой момент, сезон на выплаты не повлияет. По словам Капелюшникова, сотрудник при увольнении может рассчитывать на зарплату, а также выплату компенсации, если работник не отгулял отпуск.
Ранее опрос показал, что "ядовитые" начальники в коллективе приводят россиян к эмоциональному выгоранию, а каждого третьего — к тревожному расстройству.
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