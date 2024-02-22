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22 февраля, 04:08

Психолог рассказала об огромной пользе колыбельных песен для детей

Психолог Токарчук: Колыбельные помогают наладить эмоциональную связь с ребёнком

В младенчестве у ребёнка формируется доверие к миру, которое послужит фундаментом для его взаимодействия с окружающим миром впоследствии. Также у младенца формируется привязанность к близким людям. Поэтому важно укрепить эмоциональный контакт между матерью и ребёнком, рассказала "Газете.ru" психолог, научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ Юлия Токарчук.

По её словам, большую роль играет пение колыбельных песен. Их спокойный темп и особая интонация с растягиванием гласных звуков помогает ребёнку расслабиться, соотносится с его сердцебиением и равномерным дыханием в состоянии покоя. У него создаётся чувство безопасности, единения с матерью и доверия к ней. До полугода детям не важны слова, но потом всё меняется.

"Полугодовалые дети, слушая колыбельные, уже могут различить интервалы между словами песни, запоминают интонации и повторяющиеся слова. За счёт этого материнское пение благотворно сказывается на развитии внимания, памяти и речи ребёнка", — сообщила Токарчук.

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Ранее Life.ru писал, что колыбельные помогают ребёнку учиться понимать звуки, чувствовать ритм и понимать красоту мелодии в песне. У колыбельных есть вполне конкретное назначение — успокоить и убаюкать.

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Freepik

Анатолий Симоненко
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