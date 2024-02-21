6 самых красивых актёров из турецких сериалов, которые покорят ваши сердечки так же, как Бурак Озчивит — Москву Один из самых популярных актёров Турции, Бурак Озчивит, приехал в Москву, чтобы выступить на концерте. Life.ru рассказывает про детали визита суперзвезды и о том, какие ещё артисты могут запасть в сердца россиянок. 21 февраля, 12:15 ТАСС / EPA / ETTORE FERRARI, © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / akinakinozunorthamerica

Озчивит обрёл мировую популярность благодаря культовым турецким сериалам: драме "Чёрная любовь", а также историческим "Великолепному веку" и "Основанию: Осман". Суперзвезда прилетела в Москву 20 февраля, чтобы выступить на концерте в Crocus City Hall. Россиянки были в восторге от визита Озчивита настолько, что поджидали красавчика прямо в аэропорту. Удивительно то, что актёр оказался невысокомерным человеком, несмотря на мировую популярность. Он согласился сфотографироваться со всеми встречающими и раздал им автографы.

Бурак Озчивит. Фото © "Чёрная любовь", режиссёр Хиляль Сарал, сценарист Аныл Эке / Kinopoisk.ru

На концерте суперзвезда тоже удивила фанатов. Озчивит практически на чистом русском языке спел песню "Калинка-малинка". Соцсети буквально взорвались от этого видео с красавчиком. Приезда каких ещё шестерых турецких секс-символов с нетерпением ждут россияне?

1. Турецкий актёр Керем Бюрсин

Турецкий актёр Керем Бюрсин — самый популярный в стране. Фото © "Постучись в мою дверь", режиссёр Алтан Денмез, сценарист Мелек Севен / Kinopoisk.ru

Смотреть турецкие сериалы с этим артистом — одно удовольствие. Бюрсин стал популярен во всём мире благодаря картине "Постучись в мою дверь". Но это далеко не единственный проект актёра. Карьера Бюрсина началась в 2016 году. За 18 лет актёр суммарно снялся в восьми сериалах и девяти фильмах. Последний крупный проект с его участием — "Если сильно полюбишь". Но не исключено, что актёра можно будет увидеть и в других картинах.

2. Турецкий актёр Халит Эргенч

Турецкий актёр Халит Эргенч — в кинематографе с конца 1990-х. Фото © "Великолепный век", режиссёр Дурул Тайлан, сценарист Мерал Окай / Kinopoisk.ru

Он пользуется успехом у поклонников турецких сериалов исторической направленности. Популярность Эргенч завоевал благодаря роли в легендарном проекте "Великолепный век". Поскольку картина была популярна во всем мире, актёр быстро раскрутился и начал сниматься во многих других крупных лентах. 53-летний Эргенч в кино с 1996 года, за это время он принял участие в съёмках 21 проекте. Последний сериал с актёром выходил на экраны в 2021 году, но, возможно, он прямо сейчас снимается где-то ещё.

3. Турецкий актёр Джан Яман

Турецкий актёр Джан Яман получает десятки предложений о съёмке в сериалах . Фото © ТАСС / Zuma / Massimo Insabato

Артист снимается только в лучших турецких сериалах, например, один из ярких его проектов — романтическая комедия "Мистер Ошибка". 34-летний секс-символ не только снимается в кино, но ещё и работает моделью. Актёрский талант Ямана открылся совсем недавно — на больших экранах он мелькает только с 2014 года. Тем не менее, за 10 лет артист снялся в девяти проектах, где был основным персонажем. В 2024 выйдет сериал "Турок", в котором красавчик тоже играет ключевую роль.

4. Турецкий актёр Гекхан Алкан

Турецкий актёр Гекхан Алкан с детства знал, что будет сниматься в кино. Фото © “Великолепный век” режиссёр Дурул Тайлан, сценарист Мераль Окай / Kinopoisk.ru

Если бы не участие в театральных постановках в школе, то в лучшие турецкие сериалы артист бы не попал. Именно тогда он раскрыл свой талант и понял, с какой сферой деятельности хочет связать свою жизнь. Алкан стал популярным в 2012 году, когда сыграл в "Великолепном веке". С тех пор он снялся ещё в 11 проектах, которые обожают российские фанатки турецких сериалов.

5. Турецкий актёр Фуркан Андыч

Турецкий актёр Фуркан Андыч покоряет мировой кинематограф с 2011 года. Фото © “Повсюду ты” режиссёр Эндер Михлар, сценарист Deniz Yesilgun / Kinopoisk.ru

33-летний артист завоевал сердца россиянок после участия в проекте "Повсюду ты". В актёрскую профессию он пришёл после съёмок в рекламе, где его заметили продюсеры. С с 2011 года Андыча начали приглашать на различные роли в сериалах и фильмах. На его счету уже 13 проектов, и не исключено, что в будущем их станет ещё больше.

6. Турецкий актёр Акын Акынезю

Турецкий актёр Акын Акынезю стал звездой благодаря тяжёлой драме. Фото © “Ветреный” режиссёр Джем Карджи, сценарист Bersan Tan / Kinopoisk.ru

Артиста приглашают сниматься в лучшие турецкие сериалы. Например, огромную популярность он завоевал благодаря одной из главных ролей в популярной картине "Ветреный". За эту роль он даже получил семь наград. Но 33-летний секс-символ останавливаться на достигнутом не собирается. С 2015 года он снялся уже в шести сериалах.

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Авторы Никита Фартов