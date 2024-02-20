В Москве поразились скромности прилетевшего в РФ звёздного турецкого актёра

Прилетевший в Москву турецкий актёр Бурак Озчивит, известный по ролям в сериалах "Великолепный век" и "Чёрная любовь", остановился в одной из самых роскошных гостиниц города "Украина". Организаторы визита артиста рассказали, что он прибыл в столицу РФ прямиком со съёмок сериала "Основание: Осман", где проработал до глубокой ночи.

Актёр Бурак Озчивит фотографируется с поклонниками в Москве. Видео © LIFE

Сегодня вечером 39-летний артист примет участие в большом концерте в Crocus City Hall. Организаторы пояснили, что на мероприятии будет звучать музыка из турецких сериалов в исполнении симфонического оркестра. А после звёздный гость расскажет о работе в кино.

Турецкий актёр Бурак Озчивит в самолёте по пути в Москву. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / burakozcivit

"Ничего удивительного в райдере Бурака мы не увидели. Совершенно банальные вещи, никаких капризов нет. Максимально скромный и приятный человек. Работать с ним очень приятно", — подчеркнула пиар-представитель концертного агентства Елена Бухмак в беседе с kp.ru.