Поклонницы Бурака Озчивита отдали по 50 тысяч за закрытую встречу, а он через полчаса уехал в ресторан

Российские фанаты актёра Бурака Озчивита остались разочарованы встречей со своим кумиром в Москве. Как рассказала SHOT одна из почитательниц турецкого артиста, она заплатила 50 тысяч за закрытую встречу, на которую можно было пройти только по паспорту, а прессу и вовсе не пускали. Однако звезда вечера не уделила аудитории должного внимания.

Турецкий актёр Бурак Озчивит разочаровал фанаток короткой встречей в Москве. Видео © Life.ru

"Суета такая сильная, Бурак уставший, глаза уставшие, поклонницы валом. И быстро-быстро. <...> Я не могу сказать, что довольна", — рассказала девушка.

В стоимость билета также входили шампанское, пирожное и фотограф, который по очереди фотографировал фанаток с Озчивитом. Сам актёр уехал уже через полчаса, после чего подписчицы телеграм-канала застукали его в турецком ресторане в центре Москвы с шашлыками, люля-кебабами и другими восточными блюдами. В отель звезда "Великолепного века" вернулся только в районе 02:00, где, сделав пару селфи с аудиторией, ушёл в номер.

Бурак Озчивит в одном из московских ресторанов. Видео © SHOT