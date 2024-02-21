Регион

Уведомления отключены

21 февраля, 08:14

Поклонницы Бурака Озчивита отдали по 50 тысяч за закрытую встречу, а он через полчаса уехал в ресторан

SHOT: Турецкий актёр Озчивит разочаровал поклонниц короткой встречей в Москве

Российские фанаты актёра Бурака Озчивита остались разочарованы встречей со своим кумиром в Москве. Как рассказала SHOT одна из почитательниц турецкого артиста, она заплатила 50 тысяч за закрытую встречу, на которую можно было пройти только по паспорту, а прессу и вовсе не пускали. Однако звезда вечера не уделила аудитории должного внимания.

Турецкий актёр Бурак Озчивит разочаровал фанаток короткой встречей в Москве. Видео © Life.ru

"Суета такая сильная, Бурак уставший, глаза уставшие, поклонницы валом. И быстро-быстро. <...> Я не могу сказать, что довольна", — рассказала девушка.

В стоимость билета также входили шампанское, пирожное и фотограф, который по очереди фотографировал фанаток с Озчивитом. Сам актёр уехал уже через полчаса, после чего подписчицы телеграм-канала застукали его в турецком ресторане в центре Москвы с шашлыками, люля-кебабами и другими восточными блюдами. В отель звезда "Великолепного века" вернулся только в районе 02:00, где, сделав пару селфи с аудиторией, ушёл в номер.

Бурак Озчивит в одном из московских ресторанов. Видео © SHOT

Актёр из "Великолепного века" примет участие в марафоне "Знание.Первые"
Актёр из "Великолепного века" примет участие в марафоне "Знание.Первые"

Напомним, Бурак Озчивит прилетел в Москву вчера, 20 февраля. Звезду турецких сериалов встретили вполне традиционно — хлебом-солью, "Смуглянкой" и стопкой горячительного, от которого, к слову, он не отказался. Уже выступая в Crocus City Hall, он спел "Калинку" и рассказал о своих прошлых поездках в российскую столицу. Артист назвал себя "таким же, как мы, одним из нас".

Обложка ©

Life.ru

Матвей Константинов
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров