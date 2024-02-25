Актёр Пашутин назвал Вайкуле "идиоткой" после слов о сносе советских памятников

Число "перебежчиков" среди российских актёров, подобных Дмитрию Назарову, невелико. Об этом заявил народный артист РФ Александр Пашутин. Он признался, что внутри себя осуждает таких коллег, но не пытается переубедить их.

"Мы разные. Они не были моими друзьями. Они были просто знакомыми из актёрского цеха. Хотя один из них позвонил, мой любимый режиссёр. Не буду называть его фамилию. Он спросил: "Саша, ты за президента?!" Я ответил: "Да"... Но что я могу сказать ему? В чём я могу его убедить, если его факты не убедили? Я не пытался его переубедить — это бессмысленно", — цитирует его "Царьград".

А говоря о Лайме Вайкуле, артист не стал сдерживаться. Он назвал оскандалившуюся певицу, призывавшую сносить памятники советским солдатам, "конченой идиоткой", совершенно не знающей историю. По словам Пашутина, у неё нет ничего, кроме "одной октавы в голосе". Актёр напомнил, что если бы не СССР, победивший фашизм, то Вайкуле бы не было на свете.

Ранее Александр Пашутин призвал своего коллегу Артура Смольянинова*, сбежавшего из РФ, выступить перед украинскими военнослужащими в окопах. По словам артиста, там его поймают российские бойцы.