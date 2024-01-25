"За одно место подвесят": Актёр Пашутин остудил пыл Смольянинова* правдой об участи в ВСУ
Актёр Пашутин призвал Смольянинова* выступить перед бойцами ВСУ сразу в окопах
Артур Смольянинов*. Обложка © ТАСС / СПОРТ-ЭКСПРЕСС / Татьяна Дорогутина
Согласившийся выступать перед бойцами ВСУ актёр Артур Смольянинов* должен отправиться прямо в украинские окопы, раз ему так хочется услужить Киеву. Об этом сказал NEWS.ru артист театра и кино Александр Пашутин.
"Артур Смольянинов* — дурак. К сожалению, не все актёры умные. Я люблю нашу профессию и своих коллег. Но в семье не без урода, что здесь поделаешь. Пускай поедет, в окопах выступит. Его там наши поймают и за одно место подвесят", — пояснил он.
Напомним, покинувший Россию актёр и иноагент Артур Смольянинов* стал героем очередного выпуска пранкеров Вована и Лексуса. Он поверил, что ему позвонил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и предлагает получить украинское гражданство для себя и родных в обмен на верную службу киевскому режиму. Смольянинову* было предложено выступать перед солдатами ВСУ, на что тот согласился и попросил не придавать этот факт огласке.
* Признан иностранным агентом, включён в перечень экстремистов и террористов.