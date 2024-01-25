"За одно место подвесят": Актёр Пашутин остудил пыл Смольянинова* правдой об участи в ВСУ

Согласившийся выступать перед бойцами ВСУ актёр Артур Смольянинов* должен отправиться прямо в украинские окопы, раз ему так хочется услужить Киеву. Об этом сказал NEWS.ru артист театра и кино Александр Пашутин.

Напомним, покинувший Россию актёр и иноагент Артур Смольянинов* стал героем очередного выпуска пранкеров Вована и Лексуса. Он поверил, что ему позвонил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и предлагает получить украинское гражданство для себя и родных в обмен на верную службу киевскому режиму. Смольянинову* было предложено выступать перед солдатами ВСУ, на что тот согласился и попросил не придавать этот факт огласке.