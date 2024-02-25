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25 февраля, 12:45

Звезду культового фильма "Курьер" через суд выписали из квартиры в центре Москвы

SHOT: Экс-жена актёра Дунаевского лишила его прописки в элитном районе Москвы

Фёдор Дунаевский. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Фёдор Дунаевский. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Звезду культового фильма "Курьер" Фёдора Дунаевского выписали из квартиры в центре Москвы, в районе Хамовники. Об этом сообщает SHOT. Соответствующий иск подала бывшая супруга 54-летнего актёра Ирина Вагнер.

По данным телеграм-канала, муж подарил ей трёхкомнатную квартиру в 2018 году, а в следующем — прописался там. Однако в 2023-м союз Фёдора и Ирины дал трещину — после 17 лет совместной жизни пара развелась. Общие дети — 15-летний сын и восьмилетняя дочь — остались жить с матерью. После развода Ирина решила выписать бывшего мужа и обратилась в суд, который встал на сторону женщины. В итоге Дунаевский остался без прописки. В настоящее время актёр живёт с отцом в Мытищах.

Уроженец Москвы Фёдор Дунаевский, напомним, дебютировал в кино в 1986 году, когда ему ещё не было 18 лет. После культового "Курьера", где он исполнил роль выпускника Ивана Мирошникова, снимался в картинах "Небеса обетованные" и "Дорогая Елена Сергеевна". Затем актёр пробовал себя в разных направлениях — режиссуре, бизнесе, озвучке сериалов. Также он какое-то время жил в Италии, периодически снимаясь в России.

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А ранее Life.ru сообщал, что гостиницу Софии Ротару в Крыму, которую она так и не смогла продать, могут национализировать и отдать под Дворец бракосочетания. Вместе с тем в скором времени 76-летнюю певицу должны лишить звания "Почётный гражданин Ялты".

Наталья Исакова
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