Звезду культового фильма "Курьер" через суд выписали из квартиры в центре Москвы

Звезду культового фильма "Курьер" Фёдора Дунаевского выписали из квартиры в центре Москвы, в районе Хамовники. Об этом сообщает SHOT. Соответствующий иск подала бывшая супруга 54-летнего актёра Ирина Вагнер.

По данным телеграм-канала, муж подарил ей трёхкомнатную квартиру в 2018 году, а в следующем — прописался там. Однако в 2023-м союз Фёдора и Ирины дал трещину — после 17 лет совместной жизни пара развелась. Общие дети — 15-летний сын и восьмилетняя дочь — остались жить с матерью. После развода Ирина решила выписать бывшего мужа и обратилась в суд, который встал на сторону женщины. В итоге Дунаевский остался без прописки. В настоящее время актёр живёт с отцом в Мытищах.

Уроженец Москвы Фёдор Дунаевский, напомним, дебютировал в кино в 1986 году, когда ему ещё не было 18 лет. После культового "Курьера", где он исполнил роль выпускника Ивана Мирошникова, снимался в картинах "Небеса обетованные" и "Дорогая Елена Сергеевна". Затем актёр пробовал себя в разных направлениях — режиссуре, бизнесе, озвучке сериалов. Также он какое-то время жил в Италии, периодически снимаясь в России.