Бари Алибасова экстренно госпитализировали в Москве с инсультом

Бари Алибасов экстренно госпитализирован в Москве, пишет SHOT со ссылкой на источник. Предварительно, у 76-летнего продюсера группы "На-на" случился инсульт.

Алибасову сделали томографию и взяли анализы. Врачи ждут результатов. По словам сына Алибасова, на данный момент он находится в Калининграде и собирается срочно вылететь в столицу.