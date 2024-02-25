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25 февраля, 13:49

Бари Алибасова экстренно госпитализировали в Москве с инсультом

SHOT: Бари Алибасова экстренно госпитализировали с инсультом

Бари Алибасов. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Бари Алибасов. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Бари Алибасов экстренно госпитализирован в Москве, пишет SHOT со ссылкой на источник. Предварительно, у 76-летнего продюсера группы "На-на" случился инсульт.

Алибасову сделали томографию и взяли анализы. Врачи ждут результатов. По словам сына Алибасова, на данный момент он находится в Калининграде и собирается срочно вылететь в столицу.

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Ранее директора московского театра "Ленком" Марка Варшавера госпитализировали в состоянии средней тяжести. У него диагностировали двустороннюю пневмонию. Позже состояние Варшавера стабилизировалось, его уже выписали из больницы.

Матвей Константинов
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