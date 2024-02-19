Директора "Ленкома" экстренно госпитализировали с двусторонней пневмонией и бронхитом

По его информации, последнее время Варшавера беспокоили слабость, кашель и одышка. Директор "Ленкома" пытался дома лечиться самостоятельно, но легче не становилось. В итоге он вызвал скорую помощь, прибывшие медики настояли на госпитализации и обследовании. У Варшавера выявили двустороннюю пневмонию и бронхит. Ему уже назначили лечение. Сейчас его состояние стабильное, он находится под присмотром врачей.