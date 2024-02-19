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19 февраля, 05:39

Директора "Ленкома" экстренно госпитализировали с двусторонней пневмонией и бронхитом

Директора "Ленкома" Варшавера госпитализировали с двусторонней пневмонией

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Директора московского театра "Ленком" Марка Варшавера экстренно госпитализировали в состоянии средней тяжести. У него обнаружили двустороннюю пневмонию, сообщает телеграм-канал Mash.

По его информации, последнее время Варшавера беспокоили слабость, кашель и одышка. Директор "Ленкома" пытался дома лечиться самостоятельно, но легче не становилось. В итоге он вызвал скорую помощь, прибывшие медики настояли на госпитализации и обследовании. У Варшавера выявили двустороннюю пневмонию и бронхит. Ему уже назначили лечение. Сейчас его состояние стабильное, он находится под присмотром врачей.

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Ранее Life.ru писал, что внук Геннадия Зюганова, 35-летний продолжатель коммунистической династии Леонид Зюганов, госпитализирован в Москве с коронавирусом. Депутат Мосгордумы сам вызвал скорую к себе домой и пожаловался на слабость, насморк, кашель и ломоту в теле.

Иван Косицын
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